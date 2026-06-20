Destaques HBD – Estamos a recrutar “Técnico Agrícola” By Téla Nón Posted on 20 de Junho de 2026 Anúncio – Técnico de Agricultura _ AODescarregar Related Items:destaque Recommended for you Parlamento de STP solidariza-se com o povo e o governo de Cuba face as ameaças a sua soberania Jorge Bom Jesus desmentiu a desistência e mantém a candidatura MLSTP em choque: Jorge Bom Jesus recua após acordo com direção FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ