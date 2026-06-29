Destaques HBD – Estamos a recrutar! Engenheiro Civil By Téla Nón Posted on 29 de Junho de 2026 Anúncio – Engenheiro CivilDescarregar Related Items:destaque Recommended for you AFAP solicita propostas para aquisição de meios rolantes HBD – Estamos a recrutar! Técnico de Construção AFAP – Prorrogação da data para a contratação de um gabinete para obras de reabilitação e construção, do piso 1 do edifício central do isolamento FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ