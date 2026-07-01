Destaques EMAE – Concurso Internacional para empreitada de reabilitação e construção dos sistemas de abastecimento de água By Téla Nón Posted on 1 de Julho de 2026 Comunicado do concursoDescarregar Related Items:destaque Recommended for you Observadores europeus esperam eleições pacíficas e justas “A Diocese de São Tomé e Príncipe a caminho dos 500 anos” ADI desafia decisão do Tribunal Constitucional FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ