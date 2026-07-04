HAQ KA PANI (Parte legítima da água) : Reivindicando a parte de direito da Índia

Por ; Sr. Atul Jain, Antigo Presidente da Comissão Central da Água, Governo da Índia.

A declaração do Honorável Primeiro-Ministro da Índia, proferida no ano passado no Dia da Independência — parte legítima da água irá servir os agricultores indianos — marca uma mudança decisiva na abordagem da Índia em relação às águas do rio Indo. Longe de representar uma ruptura com a política anterior, esta posição constitui uma correção há muito esperada de uma postura historicamente contida que prejudicou desproporcionalmente a Índia, ao mesmo tempo que permitiu que práticas inadequadas persistissem a jusante. Esta declaração demonstra que a Índia não permitirá mais que a quota de água a que tem legitimamente direito continue subutilizada ou desperdiçada, enquanto os seus próprios agricultores enfrentam escassez de água.

(Assinatura do Tratado das Águas do Indo em 19 de setembro de 1960 – Da esquerda para a direita: Jawaharlal Nehru, Primeiro-Ministro da Índia; Mohammed Ayub Khan, Presidente do Paquistão; e William Illiff, Vice-Presidente do Banco Mundial)

Quando o Tratado das Águas do Indo foi assinado em 1960, a Índia, na qualidade de país ribeirinho a montante, fez uma concessão notável ao concordar em limitar-se a cerca de 20 % das águas do sistema do Indo, atribuindo a esmagadora quota de 80 % ao Paquistão. Esta decisão refletiu uma boa vontade extraordinária. A expectativa era que tal generosidade fosse correspondida por uma conduta responsável e um espírito de cooperação. Em vez disso, ao longo das décadas, esse espírito nunca foi recíproco.

A declaração do Honorável Primeiro-Ministro deve também ser vista no contexto dos repetidos atos de terrorismo transfronteiriço provenientes do Paquistão, que minaram a confiança. A realidade de longa data, resumida na frase «o sangue e a água não podem correr juntos», já não é meramente retórica. Incidentes como o ataque terrorista de Pulwama, juntamente com outros ataques no Vale, incluindo na região de Pahalgam, vieram sublinhar como a hostilidade prolongada mina os próprios alicerces sobre os quais assentam acordos de cooperação como o Tratado. Nenhum acordo, por mais bem elaborado que seja, pode permanecer imune a uma quebra total de confiança.

A nível estrutural, o próprio Tratado continha assimetrias que se tornaram cada vez mais insustentáveis. Impôs restrições consideráveis à utilização pela Índia das águas que lhe foram atribuídas, mas não impõe ao Paquistão qualquer obrigação correspondente de justificar as suas necessidades ou de garantir uma utilização eficiente. Isto reflete-se nas ineficiências generalizadas, nas perdas nos sistemas de irrigação (estimadas em cerca de 47 MAF), no armazenamento inadequado e na má gestão da água por parte do Paquistão, o que leva a que grandes volumes de águas do rio Indo (até 35 MAF) fluam para o Mar Arábico sem serem utilizados. Entretanto, a Índia tem suportado o custo dessa contenção. Regiões como o Rajastão e Haryana têm permanecido em situação de escassez hídrica, com o seu potencial agrícola limitado, apesar da disponibilidade de água que a Índia tem direito a utilizar. É precisamente este desequilíbrio que a declaração procura corrigir.

“Haq ka pani (parte legítima da água)” refere-se, portanto, à utilização legítima — e não à negação. A Índia afirma que cada gota do sistema do Indo será agora utilizada de forma produtiva para irrigação, energia hidroelétrica e desenvolvimento.

Os projetos indianos nos rios ocidentais, incluindo Baglihar e Salal, destacam outra dimensão do desafio. Ao longo do tempo, a sedimentação reduziu a sua eficiência e capacidade de armazenamento. As operações de limpeza, essenciais para manter a segurança e o desempenho das barragens, foram adiadas durante anos devido a objeções infundadas e obstáculos processuais criados pelo Paquistão. A necessidade final de remover os sedimentos acumulados apenas veio agravar o custo desses atrasos. No futuro, a abordagem da Índia dará prioridade a intervenções técnicas oportunas e de última geração, sem se deixar refém de manobras políticas maliciosas e exageradas, disfarçadas de divergências técnicas.

A mensagem geral é clara. Em primeiro lugar, a Índia irá utilizar plenamente a sua quota-parte legítima de água nas regiões com escassez hídrica. Em segundo lugar, deixará de aceitar um quadro em que, por um lado, a ineficiência e o desperdício permanecem sem controlo, enquanto, por outro, se procura impor restrições artificiais e sem fundamento científico. Em terceiro lugar, irá afirmar a sua autonomia técnica, garantindo que a criação e a manutenção de infraestruturas avancem a bom ritmo, em consonância com o pensamento científico atual e as melhores práticas internacionais.

Isto não constitui uma rejeição de quaisquer princípios consuetudinários; trata-se de uma resposta à destruição dos pilares fundamentais do Tratado. Quando as próprias promessas que sustentam um tratado são violadas pela hostilidade, pelo terror, pela desinformação e pelo uso indevido, torna-se inevitável um reajustamento.

Durante décadas, a Índia demonstrou paciência, mesmo que isso tivesse um custo concreto para o seu próprio desenvolvimento. Essa era está a dar lugar a uma era de clareza e equilíbrio.

“Haq ka pani” é um compromisso há muito esperado de que a água da Índia servirá o seu povo, os seus agricultores e o seu futuro. Embora alguns grupos de interesses possam tentar apresentá-lo erroneamente como uma ameaça, não passa de uma correção de rumo necessária num contexto em mudança.

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