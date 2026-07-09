 “Não há lugar para o ódio” – Carlos Vila Nova abre campanha nas comunidades piscatórias com apelo à unidade e à paz

O Presidente em exercício e candidato para a sua sucessão, Carlos Vila Nova, iniciou, esta quarta-feira, a sua campanha eleitoral junto das comunidades piscatórias da ilha de São Tomé, defendendo que o futuro do país deve ser construído “com união” e nunca através do ódio ou da discriminação, e rejeitou de qualquer forma a divisão entre os são-tomenses.

A jornada arrancou no mercado de Bobô Forro, onde Carlos Vila Nova contactou vendedores e populares, seguindo depois por Pantufo, Praia Melão, Praia Cruz, Praia Loxinga e Praia Gamboa. Ao longo do percurso, privilegiou o contacto direto com as populações, agradeceu o apoio recebido e pediu um voto de confiança para as eleições.

Na comunidade de Praia Gamboa, o candidato afirmou que o dia tem sido vivido “com intensidade e confiança“, manifestando o desejo de que a campanha decorra num ambiente de tranquilidade e respeito, para que, terminado o processo eleitoral, os santomenses continuem unidos na construção do país.

Carlos Vila Nova advertiu que São Tomé e Príncipe não deve abrir espaço para discursos que dividam gerações ou promovam discriminações com base na cor da pele, defendendo que esses comportamentos são contrários aos valores que sempre caracterizaram o povo santomense.

“O futuro constrói-se com a união“, afirmou, acrescentando que não há lugar para o ódio, perseguições ou exclusões, mas sim para uma campanha baseada na apresentação de propostas e projetos de sociedade.

Carlos Vila Nova apelou à participação nas urnas e ao exercício de um voto consciente, lembrando que cada cidadão deve decidir livremente o futuro do país.

“Pretendo que seja uma campanha marcada pela paz, harmonia e estabilidade, valores que considera essenciais para fortalecer a democracia e garantir um futuro de confiança para São Tomé e Príncipe” rematou.

Waley Quaresma