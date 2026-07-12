Hoje, 12 de Julho de 2026, celebramos o 51.º Aniversário da Independência Nacional



Nesta data de enorme significado para o nosso povo, a Associação de Jovens para o Desenvolvimento do Príncipe (AJDP) presta homenagem a todos os homens e mulheres que, com coragem, determinação e espírito de sacrifício, contribuíram para a conquista da nossa soberania nacional e para a construção do Estado São-tomense. A independência alcançada em 12 de Julho de 1975 constitui uma das maiores conquistas da nossa história colectiva e representa a afirmação do direito do povo são-tomense à liberdade, à autodeterminação e à dignidade nacional.



Contudo, celebrar a independência não significa apenas recordar o passado. Significa, acima de tudo, reflectir sobre o presente e assumir responsabilidades perante o futuro. A independência é uma conquista permanente, que exige de cada geração um compromisso renovado com a democracia, a justiça, a cidadania, o respeito pela Constituição e a defesa do interesse nacional. Estes valores continuam a ser os pilares fundamentais sobre os quais deve assentar o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.



As comemorações deste 51.º aniversário ocorrem num momento particularmente simbólico. Há precisamente um ano, o país assinalava os seus 50 anos de Independência. Na altura, muitos cidadãos depositaram esperança na ideia de que aquele marco histórico pudesse representar o início de uma nova etapa para a Nação; uma etapa caracterizada por maior responsabilidade política, instituições mais fortes, melhores oportunidades para os jovens, crescimento económico sustentável e melhores condições de vida para as famílias são-tomenses.



Infelizmente, continuamos a assistir à persistência de muitos dos problemas que há décadas condicionam o progresso do país. Continuamos a enfrentar desafios no domínio da educação, do emprego jovem, da saúde, das infra-estruturas, da boa governação, da valorização do capital humano e da criação de oportunidades capazes de atrair os nossos jovens e aproveitar plenamente o enorme potencial nacional.



Esta realidade não deve ser ignorada nem encarada com conformismo. Pelo contrário, deve servir de alerta e de incentivo para uma reflexão colectiva séria e responsável sobre o rumo do país. Cinquenta e um anos depois da Independência, os são-tomenses continuam a aspirar por um Estado mais eficiente, instituições mais credíveis, maior transparência na gestão da coisa pública e uma sociedade onde o mérito, a competência e o trabalho sejam verdadeiramente valorizados.



As comemorações deste ano revestem-se ainda de uma importância particular porque, no próximo dia 19 de Julho, os cidadãos serão chamados às urnas para eleger o Presidente da República, órgão de soberania que representa o Estado ao mais alto nível, garante a independência nacional, a unidade do Estado e assegura o regular funcionamento das instituições democráticas.



Neste contexto, a AJDP apela a todos os cidadãos para que participem neste processo democrático com maturidade, serenidade e sentido patriótico. As diferenças de opinião e de visão política são naturais numa democracia e constituem uma expressão legítima do pluralismo democrático. Contudo, nenhuma divergência política deve colocar em causa a paz social, a convivência entre os cidadãos ou a unidade nacional.



Enquanto associação juvenil, independente, apartidária e comprometida com a promoção da cidadania activa e da participação responsável da juventude, a AJDP reafirma o seu compromisso com a mobilização dos jovens para a vida pública, para a defesa dos valores democráticos, para a construção de uma sociedade mais justa e para o desenvolvimento sustentável da Região Autónoma do Príncipe e de todo o país. Estes princípios estão no centro da missão da Associação e orientam a sua actuação cívica e social.

Acreditamos firmemente que o futuro de São Tomé e Príncipe não será construído apenas pelos governantes ou pelas instituições do Estado. Será construído por cada cidadão, por cada jovem que decide participar, empreender, estudar, inovar, servir a sua comunidade e contribuir para o desenvolvimento da sua terra. O progresso nacional exige união, responsabilidade e uma visão comum de país.

A melhor forma de honrarmos a memória daqueles que conquistaram a Independência é trabalhar para que as futuras gerações encontrem um país mais desenvolvido, mais inclusivo, mais próspero e mais justo do que aquele que herdámos.

Porque as eleições são um momento da democracia, mas São Tomé e Príncipe é o nosso compromisso permanente.

Feliz 51.º Aniversário da Independência Nacional!

Viva a República Democrática de São Tomé e Príncipe!

Viva a Região Autónoma do Príncipe!

Viva a juventude são-tomense!

Viva a unidade nacional!

Viva a democracia!

