Os Lobos, as Serpentes e os Camaleões: Uma Reflexão sobre os Riscos Internos dos Partidos Políticos

A história ensina-nos uma lição recorrente: as organizações raramente são derrotadas apenas pelos seus adversários externos. Na maioria das vezes, começam por ser fragilizadas a partir do seu próprio interior.

Impérios ruíram, governos caíram, movimentos desapareceram e partidos políticos perderam relevância não somente por força da oposição, mas porque deixaram de reconhecer, prevenir e corrigir os comportamentos que corroíam silenciosamente os seus alicerces.

Esta realidade acompanha a política desde a Antiguidade.

A conquista e o exercício do poder sempre atraíram pessoas movidas por diferentes motivações.

Algumas procuram servir uma causa coletiva; outras aproximam-se da política como instrumento de promoção pessoal, de influência ou de acesso a privilégios.

Por essa razão, a qualidade de um partido político não depende exclusivamente da excelência do seu programa ou da popularidade dos seus dirigentes. Depende, sobretudo, da qualidade moral e institucional da sua vida interna.

A metáfora dos “lobos”, das “serpentes” e dos “camaleões” constitui uma forma pedagógica de compreender três comportamentos que podem surgir em qualquer organização política.

Os “lobos” representam a lógica da força e da ambição desmedida. Não procuram construir instituições, mas controlar pessoas. Alimentam divisões, promovem disputas internas e estimulam conflitos que lhes permitam aumentar a sua influência.

O partido deixa de ser uma comunidade de princípios para se transformar num campo de batalha onde prevalece a lei do mais forte. A política deixa então de ser serviço para se tornar domínio.

As “serpentes” simbolizam a política da intriga. Evitam o confronto transparente das ideias e preferem agir na sombra, difundindo rumores, manipulando informações, promovendo desconfianças e enfraquecendo adversários internos por meios indiretos.

São especialistas em criar crises invisíveis.

A sua principal arma não é a razão, mas insinuação. Quando estas práticas se tornam frequentes, a confiança desaparece e a organização perde capacidade de deliberar de forma livre e responsável.

Os “camaleões” representam o oportunismo político levado ao extremo. Adaptam os seus discursos conforme o ambiente, mudam de alianças segundo a conveniência e substituem princípios por interesses circunstanciais. A coerência deixa de ser um valor e passa a ser considerada um obstáculo.

Numa cultura dominada pelo “camaleonismo político”, os projetos perdem identidade, as lideranças tornam-se imprevisíveis e os militantes deixam de saber exatamente aquilo que o partido representa.

Importa esclarecer que estas figuras não descrevem pessoas específicas, mas comportamentos que podem manifestar-se em qualquer instituição.

Todos os partidos, independentemente da sua orientação ideológica, da sua dimensão ou da sua história, estão sujeitos a estes riscos.

A questão fundamental consiste em saber se possuem mecanismos institucionais capazes de os prevenir e corrigir.

Foi precisamente esta preocupação que levou grandes pensadores da política a defenderem a primazia das instituições sobre as vontades individuais. Nicolau Maquiavel advertia que um Estado só se mantém estável quando as instituições conseguem limitar as ambições humanas.

Max Weber distinguiu a ética da convicção da ética da responsabilidade, lembrando que a política exige ideias, mas também autocontrolo, disciplina e sentido de dever.

Já Hannah Arendt recordava que o verdadeiro poder nasce da ação coletiva baseada na confiança e na legitimidade e não da manipulação ou da imposição.

Estas reflexões continuam extraordinariamente atuais. Num contexto em que as democracias enfrentam desafios crescentes, os partidos políticos têm a responsabilidade de reforçar a sua cultura institucional.

Transparência, democracia interna, prestação de contas, formação política, respeito pelos estatutos e valorização do mérito não constituem meras formalidades administrativas; representam mecanismos indispensáveis para preservar a credibilidade das organizações.

Os partidos não existem para satisfazer ambições individuais. Existem para organizar a vontade popular, formular soluções para os problemas nacionais e preparar dirigentes capazes para servir o interesse público. Sempre que interesses pessoais se sobrepõem aos valores fundadores, inica-se um processo de degração institucional que, mais cedo ou mais tarde, se reflitirá na qualidade dos seus respetivos desempenhos políticos e institucionais.

Nenhuma organização política ocnseguirá eliminar completamente os riscos representados pelos “lobos”, pelas “serpentes” e pelos “camaleões”.

Todavia, poderão reduzir sugnificativamente as suas influências através de uma liderança ética, de instituições fortes e de uma cultura política baseada na verdade, na lealdade, na responsabilidade e no compromisso com o bem comum.

A maturidade de um partido não se mede só pelas vitórias eleitorais que alcança.

Mede-se, sobretudo, pela sua capacidade de ser fiel aos seus princípios quando enfrenta as tentações do poder.

É exatamente nesses momentos que se revela a diferença entre uma organização construída para conquistar (ganhar) eleições e uma instituição preparada para servir, com dignidade e visão, a Nação e as gerações futuras.

Salvador dos Ramos