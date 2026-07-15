Em Caué, Nito Viegas de Abreu faz da esperança a principal bandeira da campanha

Das comunidades piscatórias às zonas mais afastadas do distrito de Caué, Nito Viegas de Abreu percorreu, esta terça-feira, um dos mais extensos itinerários da campanha presidencial. Em contacto directo com a população, o candidato apresentou a sua visão para o país, defendeu uma Presidência mais próxima dos cidadãos e apelou ao voto nas eleições de 19 de julho.

Ao longo da jornada, que passou por Porto Alegre, Malanza, Ponta Baleia, Monte Mário, Agripalma, Vila Clotilde, Ribeira Peixe, Praia Pesqueira, Dona Augusta, Iô Grande, Angolares e Angra Toldo Praia, o candidato privilegiou o contacto com moradores, ouvindo preocupações e apresentando as prioridades da sua candidatura.

Nos encontros realizados com a população, Nito Viegas de Abreu afirmou que a sua experiência de vida, marcada por uma origem humilde, permite-lhe compreender as dificuldades enfrentadas diariamente por muitas famílias santomenses. “Qualquer cidadão, independentemente da sua condição social, deve poder aspirar aos mais altos cargos do Estado”, afirmou o candidato Nito.

Durante o percurso, o candidato chamou a atenção para os desafios que, na sua perspectiva, continuam a afectar o país, apontando preocupações relacionadas com os serviços de saúde, o abastecimento de água e as condições de vida em várias comunidades. Defendeu ainda uma maior proximidade entre o Presidente da República e os cidadãos, “pretendo exercer uma magistratura de diálogo, escuta e presença no terreno”.

Perante dezenas de apoiantes, Nito Viegas de Abreu apelou à participação dos eleitores no escrutínio de 19 de julho e reafirmou a principal mensagem da sua campanha: “Chegou a nossa vez”, apresentada como um convite à esperança, ao envolvimento cívico e à construção de um novo ciclo para São Tomé e Príncipe.

Com a campanha a entrar na recta final, Caué voltou a ser palco da disputa pelo voto dos eleitores, numa corrida presidencial em que os candidatos intensificam o contacto direto com as comunidades e procuram conquistar a confiança do eleitorado antes do dia da votação.

Waley Quaresma