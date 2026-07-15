UE mobiliza 30 observadores para garantir transparência nas eleições presidenciais 

A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia encontra-se plenamente instalada em São Tomé e Príncipe.

Aos 16 observadores já presentes no terreno juntaram-se mais 14 elementos, que serão destacados por todos os distritos da ilha de São Tomé e pela Região Autónoma do Príncipe, acompanhando tanto a votação como o apuramento dos resultados.

“O objetivo é estar próximo da população, acompanhar atentamente todas as fases do processo: desde a campanha, o dia de reflexão e o próprio dia eleitoral. Este compreende a distribuição dos boletins, a abertura das urnas, o acompanhamento da votação, o encerramento e a contagem dos votos”, explicou o eurodeputado Sérgio Humberto, chefe da missão da União Europeia.

A missão permanecerá no arquipélago até à conclusão do processo eleitoral, apresentando as primeiras conclusões numa conferência de imprensa marcada para dois dias após as eleições.

“É fundamental o trabalho dos observadores no terreno, pois fornecem elementos que permitem uma avaliação rigorosa e factual de todo o processo. Caso haja segunda volta, a equipa manter-se-á em São Tomé e Príncipe até ao desfecho final”, acrescentou Sérgio Humberto.

Os observadores esperam que o processo decorra com tranquilidade e em conformidade com os princípios democráticos.

“A expectativa é que o ato eleitoral decorra com normalidade e que a democracia saia reforçada”, sublinhou o chefe da missão.

Após as eleições presidenciais, a missão regressará em setembro para acompanhar igualmente as eleições legislativas, autárquicas e regionais.

Veja também o comunicado da missão de observação da União Europeia :

José Bouças