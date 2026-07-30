UNICEF – Contratação de uma empresa especializada para desenvolver um Plano de Comunicação para Mudança Social e Comportamental (SBC)

O Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em São Tomé e Príncipe, vem pela presente informar que esta aberto o concurso público para Contratar uma empresa especializada para desenvolver um Plano de Comunicação para Mudança Social e Comportamental (SBC), baseado em evidências do Estudo KAP, e para produzir materiais de comunicação de apoio destinados a fortalecer a conscientização, promover normas sociais positivas e prevenir a violência contra crianças em São Tomé e Príncipe.

As propostas técnicas e financeiras devem ser submetidas em separados para o email:

STP-Procurement@unicef.org até o dia 10 de Agosto de 2026, com a menção_RFP04/26_SBC Communication Plan.

Para mais informações, os interessados deverão consultar o Termos de Referência em anexo e atraves do link: https://www.ungm.org/Public/Notice/309217

Poderá enviar questões ou pedidos de esclarecimentos para o email: anmoreira@unicef.org

Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida por email antes ou no prazo estipulado. As propostas recebidas fora do prazo acima indicado, independente das razões, não serão consideradas para a avaliação. As propostas devem estar assinadas e no formato PDF, além de não conter vírus ou arquivos corrompidos.

veja o anúncio em formato PDF e TDR :