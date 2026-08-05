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AFAP – Prorrogação da data para contratação de consultor nacional para a elaboração de instrumentos normativos de regulamentação da vigilância em Saúde

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