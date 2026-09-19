Esclarecimento sobre a natureza da minha candidatura — O que entendo por ser independente

Na sequência de referências e questionamentos legítimos que venho sendo feitas à natureza da minha candidatura, considero importante esclarecer alguns pontos. Não sou filiado no PCD.

A minha candidatura ao Círculo Europa está formalmente integrada na lista apresentada pelo Partido de Convergência Democrática (PCD). A integração nessa lista não equivale, por si só, a filiação partidária e não altera a autonomia política que tenho afirmado desde o início desta candidatura e que tem orientado a forma como me apresento na vida pública ao longo da minha vida adulta. Importa também esclarecer que a iniciativa desta parceria partiu de mim e foi posteriormente acolhida pelos órgãos competentes do PCD.

Fui eu próprio quem propôs ao PCD integrar a sua lista para a diáspora. Essa decisão teve uma dimensão política e uma dimensão pessoal.

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