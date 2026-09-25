CEN anuncia aumento do número de eleitores, mas reclama pela logística que ainda não está a 100%

A atualização automática dos cadernos eleitorais de julho a agosto permitiu a inscrição de 4800 novos eleitores que vão participar nas eleições legislativas, autárquicas e regionais de domingo 27 de setembro.

Segundo Jeudiger Nascimento, Presidente da Comissão Eleitoral, o número total de eleitores inscritos nos cadernos eleitorais, subiu de 142.764 nas eleições presidenciais de julho, para 146.700 para as eleições legislativas e locais deste fim de semana.

No entanto a Comissão Eleitoral Nacional, está preocupada com a logística, principalmente os meios financeiros para garantir a realização de todo o processo eleitoral.

«A nível da diáspora as condições logísticas estão garantidas. Em São Tomé e Príncipe temos 40% de garantia da logística», afirmou o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional.

A preocupação da CEN é maior pelo facto de hoje ser o último dia da campanha eleitoral.

«Neste momento o secretário-geral da Comissão Eleitoral Nacional está em conversações com o governo para que ainda no dia de hoje fechemos tudo isso a 100%. Eu digo ainda hoje porque amanhã é sábado e os bancos não funcionam», alertou Jeudiger Nascimento.

Mesmo assim a Comissão Eleitoral Nacional prevê uma baixa da abstenção nas eleições gerais de domingo. Uma previsão sustentada pelas acções de informação e sensibilização desencadeadas pela CEN e pelos partidos políticos.

Jeudiger Nascimento deu como exemplo a SIVIKA. Trata-se de um aplicativo criado pela Comissão Eleitoral, para orientar todos os eleitores sobre como proceder na Assembleia de voto.

«Todo o cidadão eleitor pode baixar este aplicativo. Trata-se de um jogo, em que as pessoas saberão exactamente como proceder em cada situação dentro da Assembleia de voto», explicou.

Uma linha verde com o número 8001260 também já está activa desde esta sexta-feira para que os eleitores esclareçam todas as dúvidas, junto à comissão eleitoral Nacional.

Para provar que o sistema informático foi afinado para as 3 eleições deste domingo, a CEN garantiu que já resolveu todas as reclamações dos 859 eleitores que não puderam votar nas eleições presidenciais de julho, pelo facto dos nomes não constarem da lista nas mesas de voto. Uma situação que Jeudiger Nascimento assegurou que não deverá repetir-se no escrutínio de domingo.

Abel Veiga