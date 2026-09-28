Missão de Observação Eleitoral da UE confirma progresso democrático em São Tomé e Príncipe

A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia apresentou um primeiro balanço positivo sobre o processo eleitoral realizado este domingo em São Tomé e Príncipe. De acordo com o chefe da missão, não foram registados incidentes, embora se tenham verificado ligeiros atrasos na abertura de algumas assembleias de voto.

“Não há incidentes de maior a registar. O único que podemos ressalvar da observação que fizemos tem a ver com um ligeiro atraso na abertura de algumas assembleias de voto”, afirmou.

O eurodeputado Sérgio Humberto destacou ainda as melhorias introduzidas na metodologia de votação em comparação com as presidenciais de 19 de julho.

“Também algo que é relevante para nós prende-se com uma melhoria da metodologia que nós assistimos nas assembleias de voto, comparativamente às presidenciais. Por exemplo, mais privacidade no local onde as pessoas estão a exercer o seu dever de voto”, sublinhou.

A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia, acompanhada por uma equipa do Parlamento Europeu, saudou igualmente a forma ordeira como decorreu a votação.

“É algo que já é característico em São Tomé e Príncipe: as eleições têm decorrido de forma ordeira, tranquila, pacífica e calma”, destacou Sérgio Humberto.

Nas eleições legislativas, autárquicas e regionais, um total de 146.929 eleitores foi chamado às urnas.

José Bouças