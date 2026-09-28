Américo Barros anuncia vitória do MLSTP nas legislativas

O líder do MLSTP, Américo Barros, antecipou-se à Comissão Eleitoral Nacional e declarou à imprensa, nas primeiras horas do dia, a vitória do partido nas eleições legislativas de domingo.

“Não é um resultado de maioria absoluta, mas nunca inferior a 26 deputados. Apelamos à Comissão Eleitoral para o seguimento cabal e minucioso das atas reportadas à sua equipa técnica”, destacou.

Américo Barros sublinhou que já recebeu felicitações dos adversários.

“Quero agradecer ao presidente do partido ADI, Dr. Américo Ramos, por ter-me felicitado esta manhã pela vitória. Igualmente agradeço ao presidente do BASTA, Levy Nazaré, e ao presidente do MDFM, que também me ligaram a felicitar o MLSTP”, afirmou.

Aos santomenses, garantiu que as expectativas não serão defraudadas.

“Nós não vamos dececionar o nosso povo. Tudo o que constitui o programa do MLSTP e a nossa visão estratégica de transformação económica e social do país, visando eficiência e resultados, será concretizado com a contribuição de todos”, prometeu Barros.

Se os cálculos apresentados pelo líder do partido se confirmarem, o MLSTP regressará ao triunfo legislativo, vinte e quatro anos depois.

José Bouças