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Projecto NEXUS contratação de um gabinete para reforçar a capacidade institucional e a mobilização de recursos financeiros para o Clima

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 O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe recebeu financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) para cobrir o custo do Projeto Nexus de Resiliência Hídrica, Energética e Agricultura (NEW- ERA), do Ministério das Infraestruturas e dos Recursos Naturais (MIRN), e pretende utilizar parte dos recursos deste donativo para financiar a contratação de um gabinete para reforçar a Capacidade Institucional e a Mobilização de Recursos Financeiros para 0 Clima.

AMI et TDR du concours (2)Descarregar
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