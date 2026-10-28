Vamos Repensar a África

Para acompanhar a forma como as nações ocidentais e as organizações internacionais estruturam os seus investimentos, pacotes financeiros e acordos comerciais em África, estas entidades baseiam-se em critérios específicos e mensuráveis em vez de preferências vagas, incorporando essas condições diretamente em enquadramentos como a Lei de Crescimento e Oportunidade para África dos Estados Unidos (AGOA), os pactos da Millennium Challenge Corporation (MCC) e os acordos de empréstimo do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Os parâmetros que as potências globais procuram dividem-se em três pilares essenciais.

Em primeiro lugar, as reformas democráticas valorizam o pluralismo político, a estabilidade institucional e as transferências pacíficas de poder para reduzir os riscos de investimento, incluindo eleições regulares e monitorizadas que sejam livres, justas e transparentes com “observadores independentes,” o cumprimento dos limites constitucionais de mandatos e a rejeição de golpes ou tomadas de poder inconstitucionais, o reforço da separação de poderes com judiciários e legislaturas independentes que controlem a autoridade executiva, a proteção da sociedade civil para que organizações não governamentais, centros de reflexão e organismos cívicos de vigilância possam atuar livremente sem assédio, e a liberdade de imprensa que permita aos jornalistas investigar e reportar sem censura, detenções arbitrárias ou cortes de internet impostos pelo Estado.

Em segundo lugar, as medidas anticorrupção e de governação enfrentam a corrupção sistémica que esgota os fundos públicos e dissuade o investimento privado estrangeiro, vinculando o financiamento à transparência financeira através de leis de declaração de bens que obrigam altos funcionários, políticos e líderes militares a revelar publicamente os seus rendimentos, património e interesses empresariais, agências anticorrupção independentes e devidamente financiadas com poderes legais para investigar e processar condutas indevidas, sistemas de contratação pública abertos que transferem contratos governamentais, concursos de infraestruturas e concessões de recursos para plataformas digitais auditáveis, autonomia dos bancos centrais protegida de interferências políticas para evitar a impressão arbitrária de moeda ou o desvio ilegal de reservas estatais, e transparência nos recursos naturais através de enquadramentos como a Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas (EITI), que exige a divulgação de todos os pagamentos efetuados por empresas de petróleo, gás e mineração aos governos.

Em terceiro lugar, os requisitos em matéria de direitos humanos condicionam cada vez mais o acesso isento de direitos aduaneiros aos mercados ocidentais e o apoio orçamental direto a proteções humanitárias e laborais, incluindo a salvaguarda das liberdades civis como o direito de reunião pacífica, a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, a aplicação de normas laborais fundamentais que garantem a negociação coletiva, salários mínimos e a proibição rigorosa do trabalho forçado e do trabalho infantil, a afirmação do Estado de direito e do devido processo mediante a eliminação de detenções arbitrárias, o acesso a julgamento rápido e a cessação de ações extrajudiciais por parte das forças de segurança, e a promoção de proteções de género e de minorias através de leis que combatem a violência baseada no género, alargam o acesso económico das mulheres e protegem grupos étnicos ou sociais vulneráveis da discriminação estatal.

Para além disto tudo, nós africanos precisamos de mudar a nossa mentalidade (mudar da forma de pensar antiquada) e concentrar-nos no trabalho e na produtividade. Devemos bastante.

A África tem demasiada dívida, por exemplo junto do FMI, da China e de outras entidades. Essas dívidas estão condicionadas ao desenvolvimento. Ou seja, essas dívidas prejudicam o nosso desenvolvimento porque elas afectam negativamente o processo de desenvolvimento do continente.

África precisa também de desenvolver rapidamente uma energia fiável e uma logística eficiente. O continente enfrenta um enorme défice anual de financiamento de infraestruturas, o que resulta em frequentes cortes de eletricidade e em custos de transporte exorbitantes entre países vizinhos.

No conjunto, estes critérios formam um quadro coerente que visa criar ambientes mais estáveis, com unidade, paz e respeito mútuo, e que nos incentive a sermos sérios, transparentes e previsíveis, reduzindo assim os riscos e aumentando a atratividade dos investimentos e das parcerias de longo prazo em África.

A República Democrática de São Tomé e Príncipe tem uma grande oportunidade de ajudar a orientar o nosso continente nesta direção, de servir de bom exemplo tal como Cabo Verde, e de promover este tipo de ideias e iniciativas para ajudar a mudar tanto o nosso país como o nosso continente para melhor. Podemos alcançar o sucesso com interferência limitada das potências globais.

António Nilson Vaz