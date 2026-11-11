Mulheres alcançam representação histórica na Assembleia Nacional

Dezoito dos 55 deputados da nova Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe são mulheres. Trata-se da maior representação feminina de sempre no parlamento santomense, resultado da aplicação da Lei da Paridade, aprovada em 2022, que estabelece uma quota mínima de 40% para cada sexo nas listas de candidatura dos partidos políticos aos órgãos eletivos.

“Representa a participação das mulheres na definição das grandes questões ligadas à própria vida da sociedade santomense. As mulheres passam a estar mais envolvidas em todas as decisões que dizem respeito à sociedade”, afirmou Vera Cravid, ministra da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher.

Muitas destas deputadas assumem, pela primeira vez, o mandato de representar o povo na casa da democracia e garantem estar determinadas a deixar a sua marca.

“A perspetiva é corresponder às expectativas que o povo santomense deposita em nós”, disse Dicla Almeida, deputada da bancada parlamentar do ADI.

“Há muitas questões para discutir, algumas que dizem diretamente respeito às mulheres e outras que dizem respeito a todo o povo de São Tomé e Príncipe. Estou aqui para assumir esse desafio e contribuir para que o país conheça dias melhores”, afirmou Conceição Raposo, deputada da bancada parlamentar do MLSTP.

Algumas das eleitas já identificaram matérias que pretendem levar ao debate parlamentar.

“O aumento da violência contra as mulheres, seja física ou sexual, é um problema que temos de trazer ao parlamento. Temos também de olhar para a situação de várias pessoas em situação de rua com problemas de saúde mental”, defendeu Nadiareth Barros, deputada da bancada parlamentar do MCI-PS/PUN.

Os sinais da mudança ficaram evidentes logo no arranque da XIII Legislatura, com uma Mesa da Assembleia Nacional composta maioritariamente por mulheres. Entre elas destacou-se Nilda da Mata, eleita presidente do parlamento por unanimidade, ao reunir os 55 votos dos deputados presentes no hemiciclo.

José Bouças