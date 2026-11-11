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Mulheres alcançam representação histórica na Assembleia Nacional

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Dezoito dos 55 deputados da nova Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe são mulheres. Trata-se da maior representação feminina de sempre no parlamento santomense, resultado da aplicação da Lei da Paridade, aprovada em 2022, que estabelece uma quota mínima de 40% para cada sexo nas listas de candidatura dos partidos políticos aos órgãos eletivos.

Representa a participação das mulheres na definição das grandes questões ligadas à própria vida da sociedade santomense. As mulheres passam a estar mais envolvidas em todas as decisões que dizem respeito à sociedade”, afirmou Vera Cravid, ministra da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher.

Muitas destas deputadas assumem, pela primeira vez, o mandato de representar o povo na casa da democracia e garantem estar determinadas a deixar a sua marca.

A perspetiva é corresponder às expectativas que o povo santomense deposita em nós”, disse Dicla Almeida, deputada da bancada parlamentar do ADI.

Há muitas questões para discutir, algumas que dizem diretamente respeito às mulheres e outras que dizem respeito a todo o povo de São Tomé e Príncipe. Estou aqui para assumir esse desafio e contribuir para que o país conheça dias melhores”, afirmou Conceição Raposo, deputada da bancada parlamentar do MLSTP.

Algumas das eleitas já identificaram matérias que pretendem levar ao debate parlamentar.

O aumento da violência contra as mulheres, seja física ou sexual, é um problema que temos de trazer ao parlamento. Temos também de olhar para a situação de várias pessoas em situação de rua com problemas de saúde mental”, defendeu Nadiareth Barros, deputada da bancada parlamentar do MCI-PS/PUN.

Os sinais da mudança ficaram evidentes logo no arranque da XIII Legislatura, com uma Mesa da Assembleia Nacional composta maioritariamente por mulheres. Entre elas destacou-se Nilda da Mata, eleita presidente do parlamento por unanimidade, ao reunir os 55 votos dos deputados presentes no hemiciclo.

José Bouças

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