O preço invisível da instabilidade dos serviços

Muitas de nós começam o dia antes de o sol nascer. Preparam os filhos para a escola, organizam as tarefas domésticas e asseguram que tudo está em ordem antes de sair para o trabalho. Mas, antes de iniciar esta rotina, há uma preocupação que pode alterar todo o planeamento: saber se haverá água nas torneiras e eletricidade em casa. Quando um destes serviços falha, é necessário encontrar alternativas e reorganizar o dia. Enquanto isso, as redes sociais tornam visíveis outras realidades.

Numa delas, uma mulher começa a manhã no ginásio, deixa os filhos numa estrutura de apoio, segue para o escritório e termina o dia num jantar com amigos, sem ter de se preocupar se, ao regressar a casa, encontrará água e eletricidade disponíveis.

Apesar das diferenças entre estas realidades, ambas as mulheres podem ter ambições semelhantes: construir uma carreira, alcançar estabilidade financeira, acompanhar o crescimento dos filhos e encontrar espaço para cuidar de si próprias. No entanto, as condições em que procuram concretizar essas aspirações podem ser profundamente diferentes.

Por detrás desta diferença existe um trabalho que raramente é contabilizado: a organização da vida familiar, a antecipação de necessidades e a resolução dos problemas que surgem no quotidiano. Quando os serviços básicos falham, este trabalho torna-se ainda mais exigente, transferindo para as famílias responsabilidades que deveriam estar asseguradas.

Em São Tomé e Príncipe, a falta de água e a instabilidade no fornecimento de eletricidade transformam atividades quotidianas em tarefas que exigem tempo, esforço físico, capacidade de adaptação e recursos financeiros adicionais.

A incerteza quanto à disponibilidade destes serviços representa também uma fonte permanente de preocupação para muitas famílias. Quando a água não chega às torneiras, é necessário procurar alternativas, transportar recipientes, pagar serviços privados de entrega e gerir cuidadosamente as reservas disponíveis. Tomar banho, preparar refeições, lavar roupa e assegurar a higiene das crianças passam a depender da quantidade de água armazenada e da possibilidade de a repor.

A instabilidade energética acrescenta outras dificuldades. Compromete a conservação dos alimentos, limita a utilização de equipamentos domésticos e cria obstáculos ao estudo e ao trabalho em casa. Nas casas cujo abastecimento de água depende de sistemas de bombagem, uma interrupção de energia pode comprometer também a disponibilidade de água, obrigando as famílias a recorrer a alternativas que representam mais tempo e despesas.

Para além dos custos financeiros e do esforço físico, existe o desgaste de viver permanentemente na incerteza. É necessário antecipar falhas, ajustar horários, adiar compromissos e encontrar soluções para necessidades que deveriam estar asseguradas. Esta gestão constante tem consequências que nem sempre são visíveis, mas que interferem diretamente na organização da vida pessoal e familiar.

É neste contexto que importa considerar o conceito de pobreza de tempo. No artigo The Time Poor: A New Look at Poverty (1977), Clair Vickery chamou a atenção para a importância de incluir o tempo na análise da pobreza.

A privação não se mede apenas pelo rendimento ou pelos recursos financeiros disponíveis, mas também pelo tempo que resta depois de satisfeitas as necessidades consideradas essenciais. Esta perspetiva ajuda a compreender que a desigualdade não se manifesta apenas no acesso ao rendimento ou às oportunidades profissionais.

Uma mulher pode ter formação superior, competência e ambição, mas encontrar dificuldades em concretizar os seus objetivos quando uma parte significativa do seu tempo é absorvida pela satisfação de necessidades básicas que deveriam estar asseguradas.

A desigualdade não resulta, portanto, apenas das escolhas ou da capacidade individual de organização. Resulta também das condições materiais que obrigam algumas pessoas a despender mais tempo, esforço e dinheiro para assegurar necessidades básicas que outras conseguem satisfazer com muito menos recursos. Garantir o acesso regular à água e à eletricidade não representa apenas uma melhoria das condições de vida.

Significa criar condições para que as famílias organizem melhor o seu quotidiano e para que as mulheres disponham de mais tempo para estudar, trabalhar, empreender, participar na vida pública ou simplesmente descansar. Incentivar as mulheres a empreender, liderar e ocupar posições de responsabilidade é fundamental.

Mas estas ambições dificilmente poderão concretizar-se plenamente enquanto uma parte desproporcionada do seu tempo continuar a ser consumida por dificuldades estruturais. A instabilidade dos serviços básicos não é, por isso, apenas um problema de infraestruturas.

É também uma questão de desigualdade social, de desenvolvimento humano e de responsabilidade coletiva. E para concluir, fica a pergunta, quanto do dia das mulheres e das famílias saotomenses é consumido a resolver problemas que poderiam e deveriam ser evitados?

Referência bibliográfica • Vickery, C. (1977). “The Time-Poor: A New Look at Poverty”. The Journal of Human Resources, 12(1), 27–48. https://doi.org/10.2307/145597.

Kátia d´Alva