A Morte na Praia do MLSTP

A actualidade política em São Tomé e Príncipe deixou a nu, nos últimos dias, uma autentica falta de perspicácia da liderança do Movimento de Libertação de São Tomé e Principe – MLSTP, o partido político que ficou a frente nos resultados das últimas eleições legislativas, realizadas no dia 27 de Setembro do ano em curso, com 24 deputados eleitos, contra os 23 da ADI, o segundo partido mais votado e os 6 da coligação MCI-PS/PUN, que posicionou-se como a terceira força política no parlamento, mais os 02 do Movimento Basta, que ficou na última posição.

De acordo com Fenando Henrique Cardoso, antigo Presidente do Brasil, “A política não é a arte do possível. É a arte de tornar o necessário possível.” Ora, esmiuçando a referida teoria, pode-se entender que à liderança do MLSTP, diante da possibilidade de assumir a governação do país, em função dos resultados obtidos nas urnas, não foi capaz de tornar necessária esta possibilidade.

Para quem teve alguma pressa em realizar passeata a comemorar a victória eleitoral, antes mesmo de qualquer pronunciamento oficial da Comissão Eleitoral Nacional e do Tribunal Constitucional, esperava-se que tal iniciativa fosse suportada por alguma estratégia e mestria, do ponto de vista político, no sentido de consolidar o número de votos conquistados para o direito de governar o país. O que ficou visível é que, enquanto o MLSTP vivia a euforia da magra victória que obteve nessas eleições, a ADI, fazendo jus à primeira letra da sua sigla, estava em acção, aparentemente sem quaisquer alaridos, explorando alternativas capazes de tornar necessária a possível continuidade da governação do país durante os próximos quatro anos. E o anúncio no dia 07 do transacto mês de Outubro, do acordo alcançado com o MCI-PS/PUN, sobre a garantia de uma maioria parlamentar estável de 29 deputados (juntando os 23 assentos da ADI e os 6 da coligação MCI-PS/PUN) para sustentar um governo liderado pela ADI, colocou, à partida, o MLSTP na posição de “fora de jogo”.

O posicionamento assumido pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova, após a audição aos partidos políticos, no âmbito dos resultados eleitorais, tendo anunciado a 15 de Outubro de 2026 que decidiria dentro de 30 dias sobre a agremiação política que estaria habilitada para formar o governo, abrindo desta forma o espaço para que o partido vencedor das eleições ainda tivesse alguma chance de garantir a sustentabilidade parlamentar para a estabilidade governativa, acabou por não produzir qualquer resultado favorável ao MLSTP, diante da prévia astúcia da liderança da ADI através do acordo que já havia firmado com a coligação MCI-PS/PUN.

Após o MLSTP não ter sido capaz de cumprir a exigência do Presidente da República, no período de 30 dias concedidos e este, sem qualquer surpresa ter convidado a ADI, na qualidade de segunda força política mais votada nas eleições legislativas para apresentar o nome de uma individualidade deste partido ao cargo de Primeiro-Ministro, tendo assim acabado por nomear o Dr. Américo d’Oliveira dos Ramos, a fotografia politica do país mostra um MLSTP totalmente fracassado nesta nova legislatura, não obstante a sua escassa victória eleitoral, depois de também ter visto “passar ao lado” os cargos directivos na Assembleia Nacional, a favor da ADI e do seu parceiro do acordo de sustentabilidade parlamentar, a coligação MCI-PS/PUN.

Em bom rigor e até por uma questão de necessidade de o MLSTP escapulir-se da “travessia do deserto” que vem fazendo ao longo de vários anos no que diz respeito ao alcance do poder executivo, na sua qualidade de partido com tradição de governação, parece inequívoco que o caminho restante para o seu líder seria a colocação do cargo à disposição dos seus órgãos deliberativos e a convocação de um congresso extraordinário para a eleição de nova liderança. Ao ter a coragem de fazê-lo, o Presidente Américo Barros poderia talvez evitar eventuais colagens a interpretações de apego ao poder e merecer uma saída com alguma dignidade. Ao optar por manter-se no cargo, poderá correr o risco de vir a sair pela porta pequena, sem honra, nem glória, porque na politica o que conta são os resultados e não os nomes das pessoas.

Olhando para a cronologia dos acontecimentos durante o período pós-eleitoral até a presente data, ficam evidentes os seguintes factos:

O Presidente da República, Carlos Vila Nova, independentemente de diversidades de opiniões que possam existir em torno da postura que adoptou desde a publicação oficial dos resultados eleitorais, até a nomeação do líder da ADI na data de 12 de Novembro de 2026, como Primeiro Ministro, agiu com a devida ponderação e responsabilidade política que se podia esperar de um Chefe de Estado. Endossar-lhe alguma culpa pela “morte na praia” do MLSTP poder-se-á parecer injusto.

O partido político ADI, apesar de vários abalos internos sofridos nos períodos antecedentes à data das eleições de 27 de Setembro, saiu verdadeiramente fortalecido. Sobre este aspecto e “dando à Cesar o que é de César”, Américo Ramos merece todo o mérito obtido.

Para o povo que ordenou nas urnas, fica a esperança da estabilidade nos próximos 4 anos, para que o país seja melhor e a nova governação consiga garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, com a saúde, a educação e o fornecimento de energia e água, como pilares fundamentais do bem-estar social.

Luanda, aos 13 de Novembro de 2026

Eusébio Pinto