O sociólogo Olívio Diogo considera que o XX Governo Constitucional inicia funções num contexto marcado por desafios complexos e urgentes, destacando a necessidade de inverter a degradação de vários indicadores sociais, económicos e financeiros que condicionam o desenvolvimento do país.

Uma das primeiras diferenças apontadas por Olívio Diogo em relação ao executivo anterior é o aumento do número de pastas ministeriais no novo elenco governativo.

“Quando temos um executivo mais robusto como este que temos agora, é verdade que isso poderá representar mais encargos para o Estado. Mas esperamos que esta tenha sido a visão do senhor primeiro-ministro ao constituir um governo mais amplo, de modo a garantir que as necessidades das diferentes áreas da administração pública sejam devidamente atendidas”, afirmou o sociólogo.

Apesar da renovação da equipa governativa, o novo executivo manteve em funções três ministros do governo cessante, uma decisão que suscita reservas por parte do analista.

“Esses três ministros que foram mantidos não demonstraram resultados que justifiquem, à partida, a sua continuidade no executivo”, observou.

Olívio Diogo questiona igualmente as razões que estiveram na origem da saída de uma das figuras mais elogiadas do anterior governo pela opinião pública, bem como a decisão de separar as áreas da Economia e das Finanças, anteriormente concentradas num único ministério.

“Será que o novo ministro das Finanças conseguirá fazer esquecer o ministro Gareth Guadalupe? Esse é um desafio muito grande para o ministro Hélio Almeida”, considerou.

Composto por 11 ministérios e uma Secretaria de Estado, o XX Governo Constitucional inicia agora um mandato de quatro anos num cenário marcado por múltiplos constrangimentos económicos e sociais, que continuam a representar obstáculos ao progresso do país.

“O país está muito degradado e é preciso sermos claros: o último governo não realizou ações de grande impacto capazes de melhorar significativamente as condições de vida da população”, defendeu Olívio Diogo.

Liderado pelo primeiro-ministro Américo Ramos, o XX Governo Constitucional resulta do Acordo de Sustentabilidade Parlamentar firmado entre a Ação Democrática Independente (ADI) e a coligação MCI/PS-PUN, entendimento que garante ao executivo uma maioria de 29 deputados na Assembleia Nacional.

José Bouças