A publicação do Decreto Presidencial n.º 34/2026, de 18 de Novembro, que estabelece a composição do XX Governo Constitucional, suscitou a atenção dos são-tomenses. Aproveito esta oportunidade para felicitar todos os cidadãos chamados a integrar o novo elenco governativo, desejando-lhes pleno êxito no exercício das respectivas funções.

Entre as alterações anunciadas, uma despertou particularmente a minha atenção, que é a mudança da designação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades para Ministério da Diplomacia, Cooperação e Diáspora. É sobre a adequação conceptual e institucional desta opção que considero oportuno partilhar algumas reflexões.

A designação de um órgão governamental não é um simples exercício de nomenclatura. Deve, acima de tudo, traduzir a natureza das suas funções e a dimensão das responsabilidades que lhe estão confiadas. Neste caso, a questão exige que se distingam três conceitos que, embora relacionados, não são equivalentes: política externa, relações externas e diplomacia.

A política externa corresponde ao conjunto de princípios, objectivos e prioridades através dos quais um Estado define e prossegue os seus interesses no plano internacional. As relações externas abrangem as interacções que mantém com outros Estados, organizações internacionais e demais actores da comunidade internacional. A diplomacia, por sua vez, é um dos principais instrumentos de execução da política externa, recorrendo à negociação, à representação, ao diálogo, à concertação e à cooperação.

Esta distinção ajuda a compreender a questão de fundo que é a política externa que define os interesses a defender e os objectivos a alcançar; a diplomacia é um dos meios através dos quais esses objectivos são prosseguidos. Por mais relevante que seja, não esgota a acção externa do Estado.

Com efeito, a missão de um Ministério dos Negócios Estrangeiros vai muito além da actividade diplomática. Compreende a formulação e execução da política externa, a condução das relações bilaterais e multilaterais, a negociação de tratados e acordos internacionais, a participação nas organizações internacionais, a promoção da cooperação, a defesa dos interesses nacionais no exterior e a prestação de serviços consulares aos cidadãos. Inclui também a promoção das relações económicas externas e a projecção política e cultural do país.

São responsabilidades que recorrem à diplomacia, mas não se limitam a ela. Por isso, identificar o Ministério por um dos instrumentos de que dispõe para cumprir a sua missão pode não traduzir, com suficiente abrangência, a natureza das suas atribuições.

A prática internacional oferece exemplos elucidativos. Portugal mantém a designação de Ministério dos Negócios Estrangeiros; Angola e Brasil utilizam Ministério das Relações Exteriores; Espanha, Ministério dos Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação; França, Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros; e a África do Sul, Department of International Relations and Cooperation. Embora as designações variem, todas procuram identificar a esfera de intervenção do Estado no plano internacional, e não apenas um dos instrumentos utilizados nessa acção.

No caso de São Tomé e Príncipe, esta distinção merece particular atenção. Enquanto pequeno Estado insular em desenvolvimento, com uma posição geoestratégica relevante no Golfo da Guiné, uma extensa Zona Económica Exclusiva e uma presença activa nos espaços regional, continental e multilateral, o país precisa de uma política externa abrangente e estrategicamente orientada. A defesa dos seus interesses passa pela diplomacia política e económica, pela cooperação para o desenvolvimento, pela segurança marítima, pela participação nas organizações internacionais e pela mobilização de parcerias estratégicas.

Também a forma como o país se apresenta perante os seus parceiros internacionais merece consideração. A credibilidade de um Estado constrói-se, antes de mais, pela coerência da sua política externa, qualidade da sua representação, previsibilidade das suas posições e pelo cumprimento dos compromissos assumidos. Mas as designações institucionais também comunicam a visão que o Estado tem sobre as funções dos seus órgãos.

Um Ministério dos Negócios Estrangeiros ou das Relações Exteriores identifica claramente a responsabilidade de conduzir a acção externa do Estado. Já a designação «Ministério da Diplomacia» coloca a tónica num dos instrumentos dessa acção, podendo transmitir uma percepção institucional menos abrangente da missão do departamento. Para um país que procura afirmar a sua presença internacional e alargar as suas parcerias, esta diferença não é meramente terminológica.

A justificação apresentada publicamente pelo Senhor Primeiro-Ministro para esta alteração acrescenta outro elemento ao debate. Ao defender a necessidade de mudar, inovar e adaptar à nova realidade, afirmou:

«…sou daqueles que acho que nós temos de mudar, inovar e adaptar à nova realidade. O mais importante é criarmos um dinamismo que possa mudar o status quo. Essa designação não altera o sentido, o foco e o objetivo que se pretende, mas dá uma ideia de que precisamos de mudar, precisamos de alterar e precisamos de continuar a fazer coisas de forma a atingirmos o objetivo que se pretende.» https://www.facebook.com/share/v/1CMpP259YE/

A vontade de imprimir maior dinamismo à acção governativa e de modernizar a Administração Pública é legítima. Qualquer Governo deve poder rever estruturas e adaptar as instituições às exigências do seu tempo. A questão está em saber se a alteração em causa corresponde, efectivamente, a essa ambição.

É o próprio argumento do Primeiro-Ministro que suscita essa interrogação. Se a nova designação não altera o sentido, o foco nem o objectivo do Ministério, qual é, então, a vantagem institucional concreta da mudança? Se a missão permanece a mesma, a alteração parece ter sobretudo um alcance simbólico, destinado a transmitir uma ideia de renovação. Mas mudar o nome de uma instituição não significa, por si só, inovar, melhorar o seu funcionamento ou reforçar a sua capacidade de intervenção.

Não se trata, portanto, de questionar a necessidade de mudança, mas de ponderar a sua pertinência. A inovação institucional deve traduzir-se em medidas que reforcem as estruturas, clarifiquem as competências e melhorem os resultados. A escolha de uma nova designação deve obedecer ao mesmo cuidado, sobretudo quando está em causa um Ministério cuja missão abrange toda a acção externa do Estado.

A questão que deixo à reflexão dos leitores é simples: se a diplomacia é um instrumento de execução da política externa, por que razão fazer dela a designação do Ministério responsável por conceber, coordenar e conduzir a acção externa do Estado?

A acção diplomática é indispensável à defesa dos interesses nacionais. É através dela que os Estados dialogam, negoceiam, constroem entendimentos e procuram soluções para os desafios comuns. Reconhecer a sua importância, porém, não deve levar-nos a confundir o instrumento com a missão que lhe dá sentido.

A diplomacia é um instrumento da política externa, não a sua definição. E um Ministério responsável por conduzir a acção externa de um Estado deve ser identificado pela amplitude dessa missão, não apenas por um dos meios de que dispõe para a cumprir.

Por ignorância não terá sido, certamente. Estará o Governo disponível para ponderar a reavaliação desta decisão?

Jorge d´Apresentação dos Santos