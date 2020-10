É o título do livro da ex-Primeira Ministra Maria das Neves. Lançado em São Tomé na passada sexta feira, 23 de Outubro, o livro incorpora a tese de doutoramento defendida por Maria das Neves em uma universidade portuguesa.

Um estudo que recoloca São Tomé e Príncipe como porta de entrada(Gateway) na região do Golfo da Guiné. O livro recheado de investigações feitas pela autora, mostra as potencialidades, e as fragilidades do país, e aponta o caminho a seguir para se alcançar o desenvolvimento sustentado, através da prestação de serviços.

«O estudo mostra que os países-ilhas, que adoptaram a prestação de serviço como estratégia de desenvolvimento económico atingiram outro patamar de desenvolvimento….. Aqueles que continuam a basear a sua estratégia de desenvolvimento apostando essencialmente na agricultura e nas pescas continuam a ter baixo nível de desenvolvimento. É o caso de São Tomé e Príncipe,…. as ilhas Comores….» referiu Maria das Neves.

Sendo São Tomé e Príncipe um país de enorme potencial agrícola, a autora do livro, chamou atenção para a mudança da estratégia. «Não significa dizer que a agricultura não é essencial. Mas, é preciso pensar-se numa agricultura de transformação…», acrescentou.

A tese de doutoramento de Maria das Neves que deu forma ao livro, desafia o país para a abertura de um novo ciclo económico. Trata-se da prestação de serviços. Um ciclo económico, que não é de todo novidade para as duas ilhas.

Maria das Neves reconhece que “São Tomé e Príncipe como Gateway Regional ou Porta de Entrada na Região do Golfo da Guiné, «implica o retorno do país a sua vocação natural». A autora recordou o período histórico do século XVIII, em que o arquipélago funcionou como placa de prestação de serviços para os navios negreiros que circulavam entre o continente africano, a Europa e a América Latina e do Norte.

Para São Tomé e Príncipe ser Gateway Regional, o estudo aconselha a tomada de várias medidas, nomeadamente o investimento nos recursos humanos do país. Só assim o desenvolvimento sustentado será realidade num cenário de prestação de serviços. Mais ainda, para que São Tomé e Príncipe seja Gateway Regional, «é preciso acreditarmos em nós próprios», pontuou Maria das Neves.

O trabalho de investigação de Maria das Neves, desvendou também algumas causas do bloqueio económico e social, que não permitiram a São Tomé e Príncipe ser porta de entrada para o Golfo da Guiné. Isto apesar do país ocupar posições, geo-política, geo-estratégica e geo-económica, muito vantajosas no coração do Golfo da Guiné.

«Das investigações feitas, constatou-se dentre outros factores, que há dois essenciais que têm bloqueado o processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Um é a constante instabilidade política-governativa, e o segundo é a incapacidade dos são-tomenses de serem inclusivos e de trabalhar em conjunto», frisou Maria das Neves.

Ímpeto individualista e polémico, complica a caminhada do santomense rumo ao Gateway Regional. Maria das Neves aconselhou cada cidadão a ler com atenção o livro. Pode ser factor de inspiração para que cada santomense adira a nova estratégia de desenvolvimento sustentado assente na prestação de serviços.

«Mais do que de leitura, é um objecto de estudo. É um pretexto para reflectirmos sobre o País…», afirmou o Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, que marcou presença na cerimónia de lançamento do livro.

O Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Santiago das Neves, e o ex-Presidente Fradique de Menezes, são algumas das muitas individualidades santomenses, que marcaram presença na sala 213 da Assembleia Nacional, onde decorreu o lançamento do livro.

Abel Veiga