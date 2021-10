Nossa.com denuncia mau negócio do Governo na CST, e pede intervenção da Assembleia Nacional

COMUNICADO DE IMPRENSA

NOSSA.COM pede a Assembleia Nacional que aprecie a autorização dada pelo Governo santomense à compra das ações da empresa brasileira Oi na Compainha Santomenses de Telecomunicações (CST) pela empresa portuguesa Visabeira.

Tendo tomado conhecimento que o Governo santomense autorizou em Conselho de Ministros que os 51% do capital da CST detidos pela empresa de telecomunicações brasileira Oi sejam adquiridos pela empresa portuguesa Visabeira, a Nossa.com, veículo de investimento de capitais santomenses que em Abril de 2019 manifestou formalmente ao Governo o seu interesse em adquirir essa mesma participação, enviou uma petição à Assembleia Nacional, solicitando que esta aprecie esta decisão, reiterando a pertinência da abertura dum concurso internacional para seleção do melhor parceiro do Estado na CST.

Tendo em conta o preço anunciado entre os 5 e os 6 milhões de dólares americanos (4,3 a 5,1 milhões de euros), por esta participação de 51% da CST, a Nossa.com considera que existe uma manifesta má gestão da coisa pública, na medida em que esta transação nos termos em que foi negociada, dentre outros aspetos:

valoriza a totalidade da empresa em menos 12 milhões de dólares americanos (cerca de 10,3 milhões de euros), quando é do conhecimento público que a CST vale, no mínimo, o dobro deste valor, dado que:

a sua receita anual se situa entre os 14 e 15 milhões de euros;

o EBITDA anual da CST é de quase 5 milhões de euros, conforme espelhado nos seus relatórios e contas anuais (o valor de referência de uma empresa de telecomunicações é normalmente calculado no mundo financeiro como 5 ou 6 vezes o valor do seu EBITDA anual, neste caso, entre 25 e 30 milhões de dólares);

a CST detém um investimento de mais de 18 milhões de dólares americanos (cerca de 15,5 milhões de euros) no cabosubmarino de fibra ótica, infraestrutura que per si, já vale bem mais do que o montante em que a CST está a ser valorizada nesta operação;

representa uma significativa desvalorização de um património público, uma vez que os 49% do capital social detidos pelo Estado Santomense, terão como referência o valor desta aquisição;

exigiria da parte dos decisores públicos, a assunção do direito de preferência que assiste ao Estado Santomense e, de seguida, proceder ao imediato lançamento de uma consulta internacional, para determinar o parceiro que melhor valorizaria a empresa, atendendo assim, às necessidades de investimento em infraestrutura de telecomunicações de modo a tornar-se, um agente de vanguarda da governação eletrónica e da digitalização do país.

Apesar de se tratar de uma transação entre duas empresas privadas de cariz internacional – a Oi e a Visabeira-, perante um ativo estratégico nacional, o Estado tem a obrigação de:

salvaguardar o superior interesse nacional escolhendo por via de avaliação no mercado, o melhor parceiro para a CST;

assegurar à empresa Oi o pagamento do valor solicitado por esta para correspondente a 51% que detém no capital da CST;

conduzir com transparência o processo concursal que resulte na alienação futura desta participação aos potenciais parceiros interessados, para que a diferença adicional entre o valor a pagar à Oi e o que estes potenciais interessados na CST possam oferecer, se traduza numa mais valia a ser utilizada quer na redução da dívida do Estado à CST, quer no investimento na digitalização do país ou, simplesmente, no aumento das receitas do Estado, num montante estimado em pelo menos 5milhões de dólares americanos (com base no que a Nossa.com e os seus parceiros internacionais estavam dispostos a oferecer para aquisição dos 51% do capital social da CST), valorizando o total das ações da CST em cerca de 20 milhões de euros.

A avaliação da empresa abaixo do montante da receita que gera num só ano e sem proceder ao lançamento duma consulta internacional para suscitar outras ofertas, levanta, por si só, dúvidas sobre a lisura e a transparência no referido processo de alienação que deve ser imediatamente suspenso, apreciado e corrigido.

São Tomé, 19 de Outubro de 2021

Para mais informações, contactar: