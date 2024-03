STP procura mobilizar financiamento para acelerar a transição verde e azul

O evento de dois dias reúne várias instituições financeiras, parceiros multilaterais e nacionais, dos setores público, privado e ONGs. Tem como objetivo, acelerar a transição para um S.Tomé e Príncipe verde e azul, resiliente e sustentável. Tem lugar na região autónoma do príncipe, reserva mundial da Biosfera.

«Debater formas de financiamento para a biodiversidade e desenvolvimento sustentável com tão notáveis especialistas, constitui uma oportunidade ímpar para os desafios contemporâneos, pois a nossa biodiversidade enfrenta graves ameaças tanto provocada pela ação humana como pelas alterações climáticas» – disse Filipe Nascimento, Presidente do Governo Regional.

A conferência sobre finanças ambientais para a conservação da biodiversidade é uma iniciativa do governo santomense abraçada pelo sistema das nações unidas e o banco africano de desenvolvimento.

«Novas janelas de financiamento climático foram abertas, inclusive a janela de ação climática dedicada aos países de baixa renda, que iremos mobilizar para aumentar os recursos disponíveis para S. Tomé e Príncipe. Especialmente para apoiar o país a encarrar os desafios de segurança alimentar, vulnerabilidade climática e transição energética» – disse Pietro Toigo, representante do Banco Africano de Desenvolvimento para S. Tomé e Príncipe e Angola.

Para o representante do sistema das Nações unidas, Eric Overvest a meta é clara «melhorar a capacidade de S. Tomé e Príncipe para atrair e negociar financiamento ambiental inovador que possa sustentar e preservar o património natural para às futuras gerações, sabendo que setores do crescimento económico, nomeadamente, o ecoturismo de qualidade, agricultura cem por cento biológica, a pesca ambientalmente responsável, estão ligados à biodiversidade. Daí que precisam de maior proteção e de monitorização para produzir os seus benefícios».

Segundo o primeiro-ministro santomense, Patrice Trovoada, o atual nível de financiamento ambiental para a conservação da biodiversidade e os mecanismos institucionais para valorizar e investir na biodiversidade não atingem a escala necessária.

«Sem o financiamento adequado, sem uma reestruturação dos mecanismos de financiamento multilaterais inovadores continuaremos a colocar em risco a biodiversidade e os ecossistemas essenciais para o bem-estar humano».

O chefe do governo espera contar com várias opções de financiamento inovadoras para a conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável no arquipélago, incluindo o mercado de carbono, com o pagamento por serviços ambientais, financiamento baseado na natureza, títulos verdes e muito mais.

José Bouças