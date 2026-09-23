Interesses comuns, sucessos compartilhados, estabilidade global: o bom entendimento sino americano

(Nota do editor: este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

O Presidente chinês, Xi Jinping, realiza uma visita de Estado aos EUA entre 23 e 25 de setembro, a convite do seu homólogo americano, Donald Trump. Pela segunda vez, no mesmo ano, os líderes das duas maiores potências económicas do mundo irão reunir-se para discutir a cooperação bilateral e outras preocupações globais. Para além dos mal-entendidos que dominam a relação sino-americana, sempre se utilizou a diplomacia para resolver os problemas. A visita de Estado do Presidente Xi Jinping aos Estados Unidos reflecte, mais uma vez, o desejo comum de ambas as partes de encontrar o caminho ideal para resolver os mal-entendidos.

Há que reconhecer que este encontro entre os presidentes chinês e americano se desenrola num contexto marcado por turbulências à escala mundial e com o pano de fundo de direitos aduaneiros impostos unilateralmente. A situação é tão crítica que o comércio mundial está a ser afectado não só pelos conflitos no Médio Oriente, mas também por estes direitos aduaneiros injustamente impostos. Enquanto motores da economia mundial, a China e os EUA têm uma grande responsabilidade na abordagem da sua cooperação, que deve ser um diálogo permanente e construtivo para preservar um equilíbrio que contribua para o bem-estar de todas as pessoas em todo o mundo. Ao privilegiarem os encontros de alto nível, ambas as partes reconhecem o interesse que têm em promover uma estabilidade indispensável a longo prazo.

Na cooperação sino-americana, a posição da China sempre foi que as duas grandes potências podem avaliar o grau de responsabilidade pelos benefícios dos seus próprios interesses e também pelo bom funcionamento do mundo. A disponibilidade de ambas as partes para chegarem a uma convergência de pontos de vista sobre questões importantes dependerá da qualidade da cooperação bilateral bem-sucedida, que beneficiará o mundo inteiro. Tal como o presidente chinês, Xi Jinping, sublinhou numa chamada telefónica com o seu homólogo americano, Donald Trump, em 19 de setembro de 2025, “a China e os EUA podem alcançar um sucesso mútuo e uma prosperidade partilhada para benefício de ambos os países e do mundo inteiro”.

Este segundo encontro em quatro meses entre Xi Jinping e Donald Trump, embora não permita resolver todos os pontos de desacordo entre os dois países, já é promissor na medida em que a disponibilidade para dialogar é partilhada por ambos. Uma cooperação tranquila entre a China e os EUA é garantia de paz e estabilidade para todo o mundo. Por conseguinte, é importante consolidar as bases de uma cooperação bilateral bem-sucedida entre a China e os EUA, a fim de dar um novo impulso à economia global que está estagnada. Como Xi Jinping tão bem expressou em 14 de maio, durante a visita de estado de Trump à China, “a estabilidade estratégica construtiva deveria ser uma estabilidade positiva, da qual a cooperação é o pilar, uma estabilidade sã com uma concorrência sã, uma estabilidade constante com divergências controláveis e uma estabilidade duradoura acompanhada de promessas de paz”.

CGTN – (Foto: VCG)