Congresso Extraordinário do MLSTP – Jorge Bom Jesus é cabeça da única lista concorrente

O Conselho Nacional do maior partido da oposição, o MLSTP, decidiu na noite de quinta feira, apresentar uma e única lista para a Direcção do partido. A lista encabeçada por Jorge Bom Jesus, vais ser submetida ao congresso extraordinário marcado para este sábado.

Com Jorge Bom Jesus a testa, para o cargo de Presidente do partido, a lista é composta por 3 vice-presidentes. Elsa Pinto, Osvaldo Abreu e Américo Barros são os militantes escolhidos pelo conselho nacional para integrar o grupo de vice-presidentes.

A nova estrutura directiva do MLSTP que será submetida ao congresso este sábado, conta também com um secretário geral, cargo que o conselho nacional atribui ao militante Arlindo Barbosa e um vice-secretário geral, cujo nome proposto é de Wando castro.

No congresso extraordinário deste sábado cerca de 1000 militantes do MLSTP oriundos dos núcleos de base de todas as regiões do país, deverão eleger e por aclamação, a nova estrutura directiva.

Assim Jorge Bom Jesus, ex-ministro da educação, afigura-se como o próximo Presidente do MLSTP. Um congresso que segundo o MLSTP deverá por fim as interferências do ex-Presidente Aurélio Martins, que foi suspenso do partido.

Aurélio Martins é indicado pelos militantes do MLSTP, como sendo aliado do actual poder do partido ADI, e de ter ligações muito estreitas com o Presidente da ADI e primeiro ministro Patrice Trovoada.

Abel Veiga