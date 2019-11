Pompeo : “A escravidão Moderna não tem lugar no mundo…..”

Vítimas do tráfico de pessoas mostram o estado de suas mãos por terem sido

obrigadas a extrair carvão para pagar suas dívidas. Às vezes, os proprietários de

minas forçam famílias inteiras a trabalhar a vida inteira para pagar uma dívida ou obrigação

(© Todos os direitos reservados)

O tráfico de pessoas permanece uma questão premente e terrível que o governo dos EUA está empenhado a erradicar.

O secretário de Estado, Michael R. Pompeo, anunciou que o Departamento de Estado dos EUA vai investir US$ 25 milhões adicionais no Programa para Acabar com a Escravidão Moderna, esforço direcionado visando reduzir a prevalência de tráfico de pessoas em determinados países ou regiões.

Esse acréscimo recente eleva o investimento total dos EUA para US$ 75 milhões por parte dos EUA, tornando-o o maior programa de combate ao tráfico do Departamento de Estado.

O secretário fez o anúncio* em 29 de outubro ao presidir a Força-Tarefa Interagências para Monitoramento e Combate ao Tráfico de Pessoas, que coordena esforços no governo dos EUA no âmbito dessa questão.

Juntamente com Pompeo estavam Ivanka Trump, assessora do presidente, vários membros do Conselho Consultivo dos EUA sobre o Tráfico de Pessoas e representantes de 18 outros departamentos e agências federais.

Tuíte:

Ivanka Trump: O presidente dos EUA prometeu ser uma voz para os sem voz, e não há população mais vulnerável do que as vítimas de tráfico humano. Fiquei honrada em me juntar ao secretário Pompeo e a lideranças de 19 agências do governo americano para coordenar e acelerar esforços a fim para acabar com este flagelo do mal. @POTUS #EndTrafficking #PITF @IvankaTrump @SecPompeo

Através deste Relatório sobre o Tráfico de Pessoas*, o Departamento de Estado avalia o que os governos ao redor do mundo estão fazendo para combater esse crime.

“O governo Trump está empenhado em pôr fim ao tráfico de pessoas por suas cerca de 25 milhões de vítimas globais”, disse Pompeo em 29 de outubro. “A escravidão moderna simplesmente não tem lugar no mundo.”

