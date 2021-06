Presidenciais – A Entrevista do Guilherme Pósser da Costa

A entrevista do candidato Guilherme Pósser da Costa foi a coisa mais entediante que vi, neste ciclo de entrevistas dos pré-candidatos presidenciais ao “Nós Acreditamos”, quer ao nível do conteúdo como de forma, sendo que, o mesmo, com uma esplêndida síntese da pedagogia totalitária que caracterizou a nossa vida coletiva, logo após a independência nacional, com resultados que todos conhecemos, parece convidar-nos para a repetição da receita.

Comecemos pelo conteúdo. Pósser apresentou, em linhas gerais, na referida entrevista, os cinco pontos ou ideias centrais do seu manifesto eleitoral, para as referidas eleições, que comporta: a estabilidade política e governativa; o resgate dos valores da família; o combate à corrupção; a mobilização de esforços para atrair investimento direto estrangeiro para o país e o reconhecimento do papel e importância da diáspora no desenvolvimento do país.

Repetiu, pelo menos nove vezes (se não me enganei a contar), com uma expressividade comovente, que o nosso maior problema, momentaneamente, é a instabilidade política e governativa (sendo, no entanto, que o anterior governo completou toda a legislatura e o atual vai no mesmo caminho), com consequências no contexto económico e social, tendo, para tal, feito comparação com um outro país, estrategicamente não referenciado, cujo registo da estabilidade política e governativa bem como resultados conseguidos,indiciam, neste momento, estar melhor do que nós.

Nesta esplêndida pentalogia do Pósser da Costa, cujo centro é ocupado pela “estabilidade política e governativa a qualquer preço”, que para ele tem o valor de “autoridade”, só faltava trocar “Deus” e “Pátria”, por combate à corrupção, pela mobilização de esforços para atrair investimento direto estrangeiro ao país e pelo reconhecimento do papel e importância da diáspora no desenvolvimento do país, para termos, neste ato eleitoral, de forma panfletária, a série de cartazes, distribuídos por Salazar em 1938, por todas as escolas primárias do país e das colónias, para comemorar os dez anos do seu governo.

Para o candidato Pósser da Costa, algo também partilhado pelo candidato Delfim Neves, a “estabilidade política e governativa a qualquer preço” surge como a essência absoluta e prevalecente sobre todos os outros atributos do nosso regime democrático, em prol da salvaguarda dos interesses de uma aparente maioria, faça ela o que fizer para colocar em causa aqueles atributos.

Pósser parece estar num estado profundo de negação, pois, ao mesmo tempo que pede ou sugere, “estabilidade política e governativa a qualquer preço”, para um governo e maioria que nos tem tirado a liberdade, que tem uma agenda de oposição à tolerância e diversidade por indisfarçável manifestação de ódio e perseguição aos opositores políticos e que manifesta tiques insaciáveis de um centralismo anacrónico ao ponto de desqualificar de forma reiterada a autonomia regional do Príncipe, acredita que estará, desta forma, a “respeitar a decisão do povo”, neste seu propósito, de acordo com as suas próprias palavras na referida entrevista.

Das duas, uma: ou Pósser é ingénuo, coisa que eu não acredito; ou, em alternativa, a tal “estabilidade política e governativa a qualquer preço” que ele pretende é apenas um expediente de eficácia instrumental do Estado para satisfação de uma agenda em prol da defesa intransigente dos interesses dos seus amigos da atual maioria governamental. É esta a decisão do povo que ele, supostamente, pretende respeitar?

Todavia, este posicionamento não representa nenhuma surpresa para mim, pois, o Arzemiro dos Prazeres, anteriormente, já tinha dito que o Pósser e o Delfim Neves eram os dois únicos candidatos nestas eleições presidenciais que estariam em condições de defender, a qualquer preço, todos os interesses desta nova maioria, independentemente dos prejuízos que tal representasse para a nossa democracia e para a nossa comunidade.

É, também, por isso, que, os propósitosdo Pósser da Costa, de acordo com o seu manifesto eleitoral, declarado na referida entrevista, para “resgatar os valores da família”, denunciam preocupação, porque ignoram, a montante, a situação difícil do país, em termos económicos e sociais e, até, a influência da imagem institucional negativa dos representantes das organizações do nosso sistema político e partidário na degradação dos valores da sociedade e da própria família que ele pretende resgatar.

São, também, aos líderes ou responsáveis do país, nas últimas décadas, a quem se deve apontar o fracasso da imagem institucional transmitida e refletida em sociedade, com impacto na degradação negativa dos valores da família. Espanta-me, por isso, que Pósser da Costa, antes de anunciar a sua disponibilidade eleitoral em resgatar os valores da família na nossa sociedade, não tenha feito nenhuma autocrítica, tendo em conta o desempenho dos políticos da sua geração em prol desta empreitada que nos entristece como comunidade.

A não ser que Pósser da Costa, tal qual Salazar com o seu propósito da série “Deus, Pátria, Família”, em 1938, pretenda resgatar os valores da família, pretendendo, com tal, restaurar o papel do pai, como chefe desta, sendo este o único que trabalha, e, quando chega à casa, encontra a mulher, que, submissa, cumpre escrupulosamente a sua missão de esposa, mãe, educadora e escrava, e está desprovida de quaisquer direitos mesmo o de trabalhar ou divorciar-se do marido.

Será este o “resgate dos valores da família” prometido pelo Pósser da Costa na sua entrevista? Como é que ele pretende resgatar os valores da família sob a coordenação política de um governo e maioria que atropela, todos os dias, os direitos dos cidadãos, individualmente considerados?

A estabilidade política e governativa é importante, muito importante mesmo, mas não pode ser confundida, interpretada ou muito menos aceite como um direito, necessidade imperiosa ou instrumento ao dispor de um hipotético presidente da república para defesa dos interesses de um grupo de pessoas que se consideram donas do país e todos os dias faz de tudo para prejudicar e perseguir a outra parte do país por delito de opinião, manifestação de discordância política e ideológica ou, simplesmente, no exercício do mandato ou cargo efetivo, como é o caso do Filipe Nascimento, no Governo Regional do Príncipe, só pelo facto de não concordarem com a sua ascendência ou com a autonomia do Príncipe.

Caso Guilherme Pósser da Costa ganhe estas eleições presidenciais ficamos todos a saber que ele, por vontade própria, abdicará de uma parte dos seus poderes, nomeadamente de ser árbitro e polícia (na expressão utilizada por Vital Moreira e Gomes Canotilho), para ser apenas um bombeiro, em prol da defesa intransigente dos interesses de alguns privilegiados desta nova maioria governamental.

Ou seja, Guilherme Pósser da Costa, assume-se, de forma antecipada, comportar-se como um presidente de fação, coisa que a atual maioria agradece e já começou a apertar as cordas do sapato para agir em conformidade e, para tal, basta ver o conteúdo do atual projeto de Lei de reajuste salarial na função pública que é um exemplar flagrante de implementação de um clima persecutório e de terror, em prol da defesa dos interesses de um grupo específico de pessoas afetas a esta nova maioria governamental e um grande ataque ao aprofundamento da autonomia da região autónoma do Príncipe.

O Guilherme Pósser da Costa vem nos informar, nesta entrevista, sem hesitações ou contemplações, que apoiará, em qualquer circunstância, estes atropelos todos, cometidos por esta nova maioria governamental, em nome da “estabilidade política e governamental a qualquer preço”.

Ao nível da forma, o desempenho do Guilherme Pósser da Costa, também não foi melhor. Um candidato presidencial que se predispõe, tendo em conta um dos eixos do seu manifesto eleitoral, contribuir com a sua intervenção pedagógica no esforço da luta contra a corrupção,por exemplo, não pode nem deve, como princípio relacionado com a transparência e vínculo à comunidade de pertença, num exercício de uma entrevista pública com objetivo de escrutinar aspetos de natureza eminentemente política relacionados com as condições para o exercício do referido cargo, desobrigar-se, de forma ameaçadora, de responder às questões propostas por um painel de entrevistadores.

Um presidente da república tem de ser o primeiro a dar exemplos neste âmbito, pois, cabe ao mesmo, o sucesso da imagem institucional relacionada com os propósitos de aprofundamento da nossa democracia, transmitida e refletida no contexto comunitário de pertença.

Se a moda pegar, teremos, no futuro, um presidente da república que, perante um escrutínio público sobre os problemas políticos do país, desobrigar-se-á, de forma ameaçadora, de manifestar qualquer opinião sobre os mesmos num exercício de vitimização ou de manifestação, de forma autoritária, do seu poder.

E tudo isso é muito preocupante porque o nosso sistema político, tal qual o conhecemos e percecionamos, não está concebido para informar pedagogicamente as pessoas sobre as perspetivas do nosso futuro coletivo, sendo, que, a única relação que tem, com a sua base, é nos contextos eleitorais. Ora, se um candidato ao cargo de presidente da república tem um comportamento desta natureza, exatamente num contexto eleitoral, tal indicia preocupação.

Continuo ciente que os nossos maiores problemas não estão relacionados com o comportamento dos cidadãos em sociedade (isto é outra conversa) mas, sim, o de saber o que queremos realmente, ou seja, a configuração política: diagnosticar de forma fiel os constrangimentos, dar-lhes conteúdo e forma e designar isso como política. O inverso, como aquilo que tenho assistido neste contexto pré-eleitoral, mesmo tratando-se de eleições presidenciais, é continuar a deixar a sociedade indecisa e na expetativa.

Adelino Cardoso Cassandra