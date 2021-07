Em fila, 16 mil famílias começaram a receber ajuda financeira do BM

Banco Mundial é o financiador do Projecto de Protecção Social, para combater o crescimento da pobreza em São Tomé e Príncipe. Segundo dados divulgados pelo Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, por causa da Covid-19, o índice da pobreza saltou de 62,3% da população para 65,2%.

Os dados do Banco Mundial indicam que em consequência da Covid-19, de 2020 à 2021 pelo menos 8 mil novas famílias santomenses estão em vias de engrossar as fileiras da população pobre.

O projecto de protecção social do Banco Mundial, decidiu aumentar o financiamento à São Tomé e Príncipe para apoiar as famílias pobres e vulneráveis. 18 milhões de dólares foram desbloqueados para garantir ajuda financeira a 16 mil famílias vulneráveis, durante o período de 9 meses.

Considerado como o maior e mais importante projecto de protecção social da história do país, o programa de emergência social de resposta a Covid-19, começou a ser executado esta semana.

O edifício do cinema Marcelo da Veiga, transformou-se numa praça financeira na cidade de São Tomé.

Segundo o Ministro da Solidariedade e Família, Adlander Matos, 344 famílias vulneráveis do distrito de Caué no sul da ilha de São Tomé, e outras 786 famílias vulneráveis do distrito de Lembá no norte da ilha de São Tomé são os primeiros beneficiários do programa de emergência social.

«As pessoas são transportadas para a capital, São Tomé, onde recebem o cartão dobra 24 e fazem o levantamento do seu valor. Já o segundo pagamento será feito nos distritos de residência…», explicou o ministro Adlander Matos.

Através do cartão dobra 24 e dos sistemas de pagamentos automáticos, a população pobre levanta 1800 dobras, cerca de 72 euros. Valor que deve ser levantado pelo agregado familiar pobre, de dois em dois meses.

«Seria importante que investissem este valor em actividades geradoras de renda. É um processo de resposta a emergência socioeconómica», alertou o ministro da solidariedade e família.

Nos próximos 9 meses, 16 mil famílias de São Tomé e Príncipe vão receber dinheiro, para reconstruírem as suas vidas, que foram devastadas pelo impacto da Covid-19.

Jorge Bom Jesus, Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, inaugurou a abertura do financiamento directo às populações pobres.

«Não se trata de favor nenhum. Não estamos aqui num acto de caridade social. Estamos a corrigir uma injustiça social como consequência da Covid-19, que arrastou a crise económica e fez aumentar os índices da pobreza. Tudo estamos a fazer para devolver dignidade esperança e sorriso nos rostos de cada santomense…», afirmou o Chefe do Governo.

O Governo apelou ao espírito empreendedor das famílias que estão a receber ajuda financeira. Jorge Bom Jesus, avisou eu é altura de se trabalhar mais, e com afinco. Tudo porque a ajuda financeira de protecção social, para a maior parte dos beneficiários, termina dentro de 9 meses.

«Depois dos 9 meses, apenas cerca de 3000 famílias vão continuar a receber a ajuda financeira. Sabemos que as pessoas precisam desse empurrão para que a vida possa retomar o seu curso normal. Queremos arrancar as pessoas da pobreza…», pontuou Jorge Bom Jesus.

Com apoio do Banco Mundial, Governo santomense desencadeia o maior plano de assistência social no país. Estima-se que a ajuda financeira que está a ser distribuída para as 16 mil famílias pobres, vai ter impacto indirecto na melhoria de vida de mais de 80 mil santomenses. Note-se que o país é habitado por cerca de 200 mil pessoas.

Abel Veiga