Juiz Manuel Silva Gomes Cravid reeleito Presidente do STJ

Foi em Abril do ano 2017, que o juiz Manuel Silva Gomes Cravid, foi eleito pela primeira vez, Presidente do colectivo de juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Na altura arrecadou 3 votos num colectivo de 5 juízes. Derrotou o seu colega José Bandeira.

O primeiro mandato de 4 anos, foi marcado por enorme turbulência. No ano 2018 foi exonerado das suas funções e compulsivamente aposentado, por uma resolução da Assembleia Nacional.

Em 2019, Manuel Silva Gomes Cravid e os seus demais pares exonerados no ano 2018, voltaram ao cargo de Juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, por força de uma nova resolução da Assembleia Nacional.

Na quinta – feira 21 de Abril de 2022, numa eleição organizada pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, Manuel Silva Gomes Cravid, foi reconfirmado pelos seus pares como Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, para os próximos 4 anos.

«É uma situação de grande responsabilidade. Isso quer dizer que o trabalho que vinha desenvolvendo encontrou eco do lado dos meus colegas», afirmou o Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

Prometeu que vai trabalhar com mais força, e sempre em equipa para melhorar os serviços nos tribunais.

Contagem dos votos no Supremo Tribunal de Justiça

«Há muitas situações que precisamos resolver nos Tribunais, começando pelo recrutamento de mais funcionários. Temos cartórios praticamente inoperantes», frisou.

Exigiu mais meios para os Tribunais desempenharem o seu papel. «É preciso que nos atribuam esses meios e depois venham exigir que prestemos contas», pontuou.

Eleito entre os seus pares e com uma abstenção, o Juiz Presidente Manuel Silva Gomes Cravid, tem a missão espinhosa de contribuir na reforma da justiça em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga