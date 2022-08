Mulheres pressionam PR para promulgar a lei de paridade

Uma comissão nacional das mulheres, reuniu-se com o Presidente da República, Carlos Vila Nova para pedir a promulgação urgente da lei de paridade recentemente aprovada pela Assembleia Nacional.

A lei de paridade obriga que as mulheres ocupem 40% dos cargos administrativos e de decisão no país.

Segundo a Comissão Nacional das mulheres, a reunião de sensibilização com o presidente da República pretendeu despertar o Chefe de Estado, para a necessidade urgente de promulgação da lei de paridade, antes da abertura da nova legislatura, que vai resultar das eleições legislativas de 25 de Setembro.

As mulheres não querem perder a oportunidade de ascenderam a posições de mando no país. A nova lei de paridade abre-lhes a oportunidade única para ocuparem cargos de decisão política, logo após a abertura da nova legislatura.

«Estamos a falar de urgência porque vamos ter as eleições legislativas, e a formação do governo. São eventos que representam oportunidade para integração das mulheres não só na política como na direcção das coisas do Estado, os ministérios, os institutos públicos, etc», afirmou Ernestina Menezes, líder do Instituto Nacional da Igualdade de Género.

As mulheres juristas, e as que tiveram a sorte de beneficiar de uma formação superior, serão as principais beneficiárias da lei de paridade. As mulheres do sector terciário (palaiês, agricultoras etc), que constituem o grosso do braço feminino do país, e chefes de famílias normalmente numerosas, deverão continuar na mesma.

Abel Veiga