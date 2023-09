Governo Santomense lança obras de construção do campo de futebol de Angolares

A UDRA é a única equipa de futebol da cidade de Angolares. Já conquistou as principais competições de futebol, nomeadamente, o campeonato, a taça de São Tomé e Príncipe e a supertaça, mas nunca teve um campo próprio. O sonho está perto de se concretizar.

Esta quinta-feira foi lançada a obra numa cerimónia que contou com a presença do primeiro-ministro.

«Angolares já tive várias vezes, promessas de ter o seu campo de bola. Tem uma equipa que é muito forte no campeonato, mas tem que treinar nos outros distritos. Eu espero que desta vez, depois de seis meses, teremos o prazer de inaugurar esse campo. Sei que é uma obra difícil, por se tratar de uma zona extremamente chuvosa mas, com uma boa fiscalização, esperamos que o prazo de seis meses seja respeitado»- disse o primeiro-ministro Patrice Trovoada.

O presidente da autarquia de Caué, que é também presidente do clube, diz tratar-se de um desejo de longa data dos amantes do futebol desta região do sul da ilha de São Tomé.

«A UDRA é um clube grande, é um clube de fama e há muito que precisamos de um campo de futebol. Para nós, é uma honra porque temos muitos jovens com vontade de praticar o desporto, mas não temos um campo. Aliás, 99 por cento de jogadores da UDRA são pessoas que residem na cidade capital. Com esse campo vai tornar-nos mais fácil investirmos nos jovens do distrito» – frisou António Monteiro.

Quatrocentos mil euros é o valor da obra. A execução está a cargo da STP Urbano e resulta de uma regularização de dívida desta empresa de construção civil para com o estado santomense.

José Bouças