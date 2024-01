Conselho de Ministros nomeia Jornalista como coordenador de gabinete de segurança interna

Victor Manuel Correia, jornalista quadro da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe, foi durante vários anos director da Televisão Santomense. Nos últimos anos nomeado como representante da comunicação social na Comissão Nacional Eleitoral, Victor Correia chegou a ser Presidente da CNE tendo organizado e realizado as eleições legislativas e locais de 2014.

No entanto o venerando conselho de ministros do XVIII governo constitucional reunido no passado dia 11 de Janeiro decidiu nomear o jornalista de formação (Ex-União Soviética) e profissão como coordenador do gabinete de segurança Interna.

Dados recolhidos pelo Téla Nón indicam que Victor Correia tem larga experiência no domínio da contra-inteligência. Nos primeiros 15 anos da independência nacional trabalhou no serviço secreto do Estado, mais concretamente o departamento de contra-inteligência externa.

No balanço da reunião, o conselho de ministros diz que também mereceu a atenção dos conselheiros «a permanência de crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social na cidade capital».

Para tratar deste problema social o governo deu ordens aos Ministros de Trabalho e da Solidariedade e da Educação, Cultura e Ciências no sentido de adoptarem medidas de acompanhamento «que permitam a reintegração dessas crianças no seio familiar e o consequente reingresso no sistema de ensino».

A imundice que se regista principalmente na cidade capital, é outro problema que o governo decidiu encontrar uma solução urgente.

«Em relação a situação dos lixos, em especial, nos arredores da capital, o Conselho orientou o Ministro das Infra-estruturas e dos Recursos Naturais, bem como, o Ministro da Defesa e Administração Interna a adoptar medidas de acompanhamento junto à Câmara Distrital de Água Grande, no sentido de solucionar o problema. De igual modo, instou os Ministros a procurarem meios alternativos para a remoção desses lixos, de forma a ultrapassar os constrangimentos actualmente existentes», lê-se no comunicado do conselho de ministros.

As viaturas abandonadas nas artérias da cidade de São Tomé também vão ser removidas.

Finalmente segundo o governo os contentores de carga que um batelão roto da ENAPORT despejou no mar ao largo do porto de São Tomé no ano 2022 deverão saior do mar.

«O Conselho foi informado pelo Ministro da Defesa e Administração Interna que, tal como acordado, teve início a operação que visa recuperar os contentores com mercadorias diversas, que ficaram submersos, perto do Porto da Baía de Ana Chaves, em Julho de 2022, em São Tomé, durante uma operação de transbordo», confirma o conselho de ministros.

Na reunião o governo elogiou a decisão da Igreja Católica por ter nomeado Dom João de Ceita Nazaré como primeiro bispo nativo a liderar a diocese em São Tomé e Príncipe, depois de cinco séculos da presença do cristianismo, «o governo elogia a decisão e felicita o novo bispo».

Abel Veiga