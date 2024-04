Jornalistas da Rússia e de África desenvolvem estratégia de informação para travar influência ocidental

A estratégia russo-africana a nível dos jornalistas começou a ser elaborada no dia 8 de abril com a realização do 2º Fórum Internacional de Jornalistas da Rússia e dos países africanos. O evento se enquadra no aniversário da assinatura do Memorando de Cooperação no domínio da Informação, entre o maior país do mundo e o continente africano. Por vídeo conferência os jornalistas da Rússia e da África delinearam estratégias que visam estancar a influência dos órgãos de comunicação social ocidentais sobre a população africana.

Organizado pelo Clube Rússia-África, a faculdade de Jornalismo, e a Faculdade de processos globais da Universidade Estatal Lomonossov de Moscovo, o Fórum estratégico contou com o apoio da secretaria do ministério dos negócios estrangeiros da Federação da Russa.

Jornalistas, diplomatas e membros dos governos dos países africanos, altos dirigentes do sector dos meios de comunicação social, produtores, apresentadores de televisão, jornalistas, figuras públicas, cientistas, professores, representantes das esferas cultural e mediática, marcaram presença no evento,

Segundo a organização «o fórum contou com a participação de cerca de 100 participantes de 32 países, incluindo Rússia, países africanos e do Oriente Médio, Índia e o Brasil».

No fundo o chamado sul global, está envolvido na estratégia que pretende contrapor a influência da imprensa ocidental nos países do sul.

Oleg Ozerov, Embaixador Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia e Chefe do Secretariado do Fórum de Parceria Rússia-África, e Presidente do Conselho de Administração do Clube Rússia-África da Universidade Estatal Lomonossov de Moscovo, dirigiu-se aos participantes do fórum com um discurso de boas-vindas.

O diplomata russo sublinhou a importância de meios de comunicação social que dão cobertura aos acontecimentos primando pela verdade. Oleg Ozerov destacou também a conferência dos ministros dos negócios estrangeiros da Rússia e dos países africanos que terá lugar no mês de Novembro em Sotchi- Rússia.

«Na preparação para este evento, é muito importante criar um contexto de informação apropriado, para saturar os meios de comunicação russos e africanos, com informações diversas e interessantes sobre o desenvolvimento das relações entre os nossos países e povos», concluiu o embaixador russo.

O reitor da Faculdade de Jornalismo da Universidade Estatal de Moscovo observou que não é por acaso que o fórum se realiza na véspera do 225.º aniversário do grande poeta, criador da língua literária russa, Alexander Pushkin, que esteve na origem do jornalismo russo. Esse grande gênio aproximou a linguagem literária da linguagem que ainda hoje é usada em jornais, revistas e até mesmo nas mais novas plataformas digitais.

Por sua vez o orador togolês, Prof. Yves Ekué Amaïzo, Doutor em Filosofia, detentor de MBA, Diretor do think tank Afrocentricity, consultor em comércio internacional e gestão de projetos, sublinhou a necessidade de criar uma estratégia unificada para os meios de comunicação russos e africanos que são forçados a operar nas atuais condições de guerra política, económica e de informação desencadeadas pelo Ocidente alargado.

A crescente influência do Ocidente nos meios de comunicação social africanos foi abordada pelos seguintes oradores: Zenebe Kinfu, Presidente da União das Diásporas Africanas na Rússia; Léonard Dossou, diretor-geral do Benin Economist Press Group; Joseph Julien Ondoa Owona, editor-chefe da revista sul-africana Imbizo, e um jornalista camaronês.

Os oradores salientaram a necessidade de desenvolver um plano de ação concreto para reforçar a cooperação entre jornalistas russos e africanos. Jalal Othmane, chefe da Autoridade Geral para a supervisão de conteúdos dos media na Líbia, falou sobre o trabalho da estrutura que dirige e o seu papel no combate à desinformação nos meios de comunicação social e ao incitamento ao ódio.

Ilya Cherchnev, diretor de programa do Clube Rússia-África da Universidade Estatal Lomonossov de Moscovo e docente na Faculdade de processos globais da Universidade, sublinhou a importância de desenvolver uma nova direção no espaço da informação, nomeadamente o jornalismo preventivo. Um curso especializado de educação continua neste campo está sendo desenvolvido na Universidade Estatal de Moscou.

Está prevista a formação em jornalismo preventivo, diplomacia pública, mediação, combate às notícias falsas, trabalho com informação, combate à ideologia do terrorismo e do extremismo.

Um especialista indiano, o professor e jornalista Ratnesh Dwivedi, observou que «a Rússia é um exemplo para a Índia de como o governo apoia as atividades da mídia nacional, controlando e, ao mesmo tempo, respeitando as opiniões construtivas independentes dos jornalistas».

Maksim Reva, editor-chefe adjunto para a economia da Agência de Notícias da Iniciativa Africana, falou sobre o trabalho dos três gabinetes correspondentes da agência estabelecidos diretamente em África, nomeadamente no Mali, Níger e Burkina Faso, e sublinhou a grande importância do diálogo pessoal entre os representantes dos meios de comunicação social e o público em geral.

Ele também destacou o enorme potencial dos africanos que se formaram em universidades soviéticas e russas e se tornaram os principais especialistas da África.

Louis Gouend, Presidente da Comissão para o Trabalho com Diásporas Africanas e Relações Públicas do Clube Rússia-África, e representante dos Camarões, falou sobre o https://rusafromedia.ru/ portal de notícias que reúne jornalistas russos e africanos e onde diariamente são publicadas informações verdadeiras e úteis sobre os nossos países.

Louis Gouend também anunciou o lançamento de um concurso de jornalismo organizado pelo Clube Rússia-África da Universidade Estatal Lomonossov de Moscovo. Os participantes são convidados a escrever artigos sobre personalidades importantes que tiveram um impacto positivo nas relações entre a Rússia e a África.

Os vencedores serão os autores dos melhores artigos e receberão prémios valiosos. Os resultados do concurso serão anunciados em Moscovo no dia 25 de maio, Dia de África.

Sergei Chesnokov, especialista do clube, jornalista internacional, académico da Academia de Ciências e Artes de Pedro, o Grande, juntou-se aos trabalhos do fórum a partir dos Camarões, onde participa no quarto Fórum de Investimento. Falou do grande interesse dos camaroneses pela delegação russa e do seu desejo de construir uma parceria equitativa.

Patrick Boyanga Bosi, presidente da diáspora congolesa na Rússia, disse estar convencido de que os africanos têm uma imunidade que os ajuda a perceber a informação corretamente. Esta imunidade nasceu das relações historicamente amigáveis entre a Rússia e a África.

Georges Romain Zobo, licenciado numa universidade soviética e empresário congolês, sublinhou a necessidade de ações concretas para prestar apoio informativo às pequenas e médias empresas agrícolas em África.

O orador nigeriano, o CEO da empresa B2B Prom LLC e o ex-presidente da diáspora nigeriana na Rússia, Rex Essenowo, sublinhou a importância da formação de pessoal para África em todos os campos, especialmente nos meios de comunicação social.

Said Ali, presidente da diáspora malgaxe na Rússia, apoiou as atividades do Clube Rússia-África da Universidade Estatal Lomonosov de Moscovo, que considera uma das organizações-chave para promover a agenda russa em África.

O africanista e escritor Igor Sid salientou que o continente africano sempre foi um fornecedor de novos significados que a África generosamente partilha com o mundo.

Resumindo o trabalho do fórum, Alexander Berdnikov, Secretário Executivo do Clube Rússia-África da Universidade Estatal Lomonosov de Moscovo, disse que todas as propostas dos participantes do fórum serão tidas em conta no trabalho da Associação de Jornalistas Russos e Africanos. O principal resultado do fórum foi a decisão de desenvolver uma estratégia de informação para reforçar as relações russo-africanas.

FONTE : Clube russo-africano de jornalismo da Universidade de Moscovo