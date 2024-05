EUA preocupados com a liberdade de imprensa e de expressão reforçam apoio a STP

Os Estados Unidos da América estão preocupados com o estádio da comunicação social de São Tomé e Príncipe e decidiram intensificar acções no sentido de promover uma imprensa livre e plural.

Tulibano Mushingi, embaixador norte-americano no país reuniu-se na quarta-feira com os órgãos de comunicação social públicos e privados.

Na reunião que decorreu nas instalações da Televisão Santomense o diplomata americano apresentou um plano de acção que permite formar os jornalistas santomenses, e garantir apoio técnico e material.

A Liberdade de Imprensa e de Expressão, é um dos pilares da constituição política dos Estados Unidos da América. Para o embaixador Tulibano Mushingi a imprensa livre e isenta, promove a democracia e o desenvolvimento.

«Se todos tivermos acesso a verdade o país vai desenvolver. É o compromisso dos Estados Unidos da América continuar a trabalhar com o povo santomense. Porque o importante é ter do povo a confiança de que o que estamos a fazer é bom para ele», afirmou.

Tulibano Mushingi – Embaixador dos Estados Unidos da América em São Tomé e Príncipe

A embaixada da América já realizou várias ações de formação com jornalistas santomenses, tanto no arquipélago como nos Estados Unidos. Agora decidiu avançar com ações de formação mais intensas. Segundo o embaixador para a formação dos profissionais de comunicação social dos sectores público e privado, vão ser disponibilizados 65 mil dólares.

«Vamos disponibilizar um montante de 65 mil dólares para formação. Na área dos equipamentos temos um compromisso para disponibilizar 30 mil dólares para equipamentos básicos», explicou o embaixador dos Estados Unidos da América.

Os centros de formação de jornalistas nos Estados Unidos também vão receber profissionais da comunicação social santomenses.

«Em termos de intercâmbios vamos escolher alguns jornalistas, que poderão sair para os Estados Unidos, para observarem o que se faz lá, e depois regressarem para partilhar os conhecimentos com os seus colegas daqui», pontuou.

América pretende incentivar a imprensa livre e independente em São Tomé e Príncipe. «Hoje nos Estados Unidos por causa da evolução da tecnologia, um jovem pode utilizar a digitalização e produzir informação livre e fiável», concluiu Tulibano Mushingi.

Os Estados Unidos da América apostam na informação isenta, para promover o contraditório, que é a alma da democracia, e a liberdade de pensamento no seio da população.

Abel Veiga