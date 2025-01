MLSTP com mudanças para melhorar a organização e funcionamento do partido

O MLSTP, o maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, alterou as regras de candidatura à liderança do partido. As normas do novo estatuto, aprovado no último congresso, também mudaram as regras de apoio aos candidatos às eleições presidenciais.

“Camaradas, sabem que no período eleitoral, especialmente nas eleições presidenciais, surgem 5, 6, até 10 candidatos do MLSTP. Isso prejudica o partido. Por isso, incluímos um artigo no novo estatuto que exige que quem quiser ser candidato passe pelas primárias. Após as primárias, o MLSTP terá apenas um único candidato apoiado pelo partido,” disse Américo Barros, Presidente do partido.

As regras para a liderança do próprio partido também foram alteradas.

“Decidimos que os candidatos à liderança do partido devem passar pelos distritos. Se obtiverem maioria absoluta, serão os únicos candidatos ao congresso. Caso contrário, os dois candidatos mais votados disputarão a final no congresso.”

A atualização da base de dados está em curso e o partido abre portas para novos militantes, com os olhos voltados para as eleições gerais de 2026.

“Para sermos o poder em 2026, precisamos estar unidos, camaradas,” pediu o líder do partido.

O novo estatuto do MLSTP, atualizado no último congresso, segundo Américo Barros, trouxe mudanças para o melhor funcionamento e organização do partido.

Os social-democratas reuniram-se em Cantagalo para a reunião do conselho distrital. Este exercício levará o MLSTP a todos os distritos e à região autónoma do Príncipe.

José Bouças