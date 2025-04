Conselho Superior da Magistratura Judicial abre inquérito contra o juiz presidente do STJ

Um caso sensível e de contornos delicados veio à tona esta semana, com potencial para abalar as estruturas do sistema judiciário de São Tomé e Príncipe. O Conselho Superior dos Magistrados Judiciais (CSMJ) decidiu, por maioria, abrir um inquérito para apurar alegações graves que envolvem o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

Segundo o comunicado oficial, a denúncia, enviada pelo Ministério Público ao CSMJ, relata um suposto envolvimento do magistrado com uma adolescente, num episódio que teria ocorrido há cerca de 20 anos.

Apesar da distância temporal, o conteúdo da acusação é suficientemente sério para ter merecido atenção imediata por parte do Conselho, que se reuniu nos dias 11 e 15 de abril para tratar do assunto.

Com o Presidente do STJ ausente da reunião – por razões óbvias –, os restantes membros deliberaram dois pontos fundamentais: a distribuição formal do processo e a instauração de um inquérito para apurar se os factos apontados têm fundamento disciplinar.

Mas a decisão não passou sem controvérsia. O juiz conselheiro Dr. Leonel Pinheiro votou contra ambos os pontos, considerando que não existem elementos suficientes sequer para distribuir o processo, quanto mais abrir um inquérito. Já o representante da Assembleia Nacional, Dr. Adalberto Catambi, também divergiu, mas em sentido oposto: votou contra a mera investigação e defendeu que o caso já deveria avançar diretamente como processo disciplinar.

A denúncia e a resposta institucional vêm num momento particularmente sensível, em que a credibilidade das instituições judiciais está sob os holofotes da opinião pública. A possibilidade de o mais alto magistrado judicial do país estar ligado a uma alegada conduta imprópria levanta sérias questões sobre ética, confiança e integridade no sistema.

O Conselho lembra que sua composição é determinada por lei e inclui figuras de peso da justiça e da política nacional: o Presidente do STJ, dois juízes eleitos pelos seus pares e dois juristas de mérito, um indicado pelo Presidente da República e outro pela Assembleia Nacional.

Com esta deliberação, o CSMJ diz estar a cumprir o seu dever institucional de zelar pela disciplina e dignidade da magistratura, prometendo conduzir o inquérito com rigor e imparcialidade. O país aguarda, agora, os próximos capítulos deste caso que promete dar muito que falar.

Waley Quaresma