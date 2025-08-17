Co-criar um futuro melhor para a África: uma nova era de parceria na TICAD9

(Foto: Gabinete de Assuntos Públicos, Secretaria do Gabinete, Governo do Japão)

Shigeru ISHIBA

PRIMEIRO-MINISTRO DO JAPÃO

Há vinte e cinco anos, em 2000, dei os meus primeiros passos na África visitando o Senegal. Fiquei impressionado com o dinamismo dos jovens estudantes e o forte potencial do continente, que me convenceram de que a África tinha um futuro brilhante pela frente. Hoje, essa convicção se torna uma realidade.

Com efeito, o ano de 2025 é essencialmente o ano da África, sublinhado pela sinergia dinâmica entre dois grandes fóruns internacionais centrados na África: o Japão que acolheu a 9.a Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano (TICAD 9) em Yokohama, de 20 a 22 de agosto, e a África do Sul assumindo a presidência do G20.

Inicialmente criada em 1993, a TICAD continua a ser uma conferência pioneira focada no desenvolvimento africano há três décadas, destacando-se pela sua ênfase única na «apropriação por parte de África» e na «parceria internacional». Além disso, o caráter inclusivo e aberto da TICAD, que permite envolver uma ampla gama de partes interessadas – como organizações internacionais, países terceiros, empresas, acadêmicos e ONGs – destaca seus pontos fortes únicos. Ao adotar esta filosofia, o Japão continuará a ser um parceiro inabalável da África.

A TICAD 9 será realizada sob o tema «Co-criar soluções inovadoras com a África», onde o Japão pretende explorar soluções inovadoras para os desafios que a África enfrenta, aproveitando as suas tecnologias e conhecimentos de ponta. É mutuamente benéfico combinar as soluções locais desenvolvidas em África com as soluções apresentadas pelo Japão.

África tem recursos abundantes, uma população jovem e dinâmica e um potencial de inovação notável. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios importantes: pobreza, conflitos, desemprego, doenças infecciosas e mudanças climáticas. A TICAD9 abordará estes problemas de frente, concentrando-se em três abordagens transversais chave:

1. Estimular o crescimento económico sustentável através da liderança do sector privado: O Japão acelerará a transformação económica de África, incentivando os investimentos do sector privado. Isto inclui a melhoria do ambiente de investimento e a exploração de tecnologias avançadas em áreas como IA, digitalização, programa verde e uso de dados de satélite. Isso criará novas oportunidades econômicas e melhorará os impactos. A experiência e os recursos do Japão serão utilizados para apoiar o crescimento das empresas africanas e o desenvolvimento de ecossistemas industriais sólidos.

2. Empoderar os jovens e as mulheres: O futuro da África depende dos seus jovens e das suas mulheres. O Japão está empenhado em capacitar jovens e mulheres através de programas abrangentes de desenvolvimento de recursos humanos, com foco no desenvolvimento de competências em setores de alto crescimento. Ao cultivar o seu potencial, podemos estimular um crescimento inclusivo e criar uma sociedade mais sustentável.

3. Reforçar a integração regional e a conectividade: A integração regional é crucial para a prosperidade de África. O Japão apoiará firmemente a implementação da Zona de Livre Comércio Continental Africana (ZECA), facilitando o comércio e os investimentos transfronteiriços e construindo cadeias de valor. De acordo com a iniciativa do Indo-Pacífico livre e aberto anunciada pelo Japão na TICAD VI em Nairobi, no Quênia, o Japão continuará a melhorar a conectividade, as instituições resilientes e o desenvolvimento dos recursos humanos em África.

Para alcançar o desenvolvimento sustentável e uma sociedade inclusiva através destas abordagens, a promoção da paz e da estabilidade é crucial. O Japão continua a associar-se aos países africanos, apoiando vigorosamente as iniciativas africanas destinadas a reforçar a paz e a estabilidade no continente.

Para concluir, a TICAD9 é mais do que uma conferência; é uma plataforma dinâmica e viva para forjar parcerias mais profundas, gerar soluções inovadoras e construir uma visão comum de um futuro próspero e sustentável para a África e o mundo; Além disso, a importância da parceria Japão-África é muito maior do que o seu impacto apenas em África. O Japão deseja trabalhar com a África para fortalecer uma governança global inclusiva e responsável que garanta a paz e a prosperidade da comunidade internacional.