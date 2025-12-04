Novo Governador do Banco Central promete baixar e tornar estável a inflação em São Tomé e Príncipe

Quase um ano depois, o Banco Central de São Tomé e Príncipe tem um novo governador. A posse, conferida pelo ex-governador que interrompeu funções para assumir o cargo de Primeiro-Ministro, decorre num contexto em que a inflação continua a mostrar resistência.

“Assumo este mandato com a responsabilidade de reforçar a ancoragem da política monetária, preservar a credibilidade da paridade cambial e promover uma inflação baixa e estável. Pretendo consolidar a supervisão do sistema financeiro, garantindo resiliência, solvência, conduta responsável e prevenção efetiva do risco reputacional.”

As palavras são de Agostinho Fernandes, jurista e antigo Ministro da Economia, Cooperação Internacional e do Plano e Desenvolvimento, que prometeu também gerir com prudência as reservas internacionais. Deixou, contudo, um aviso claro:

“Nenhuma decisão do Banco Central será movida por pressões externas, mas apenas por dados, análises e princípios de prudência.”

A comunicação e a transparência serão igualmente pilares do seu mandato:

“O Banco Central falará com clareza, explicará as suas decisões e reforçará a previsibilidade da política monetária. Todas as decisões relevantes serão explicadas e documentadas.”

Para o Primeiro-Ministro, Américo Ramos, a liderança do Banco Central está em boas mãos:

“Estou, enquanto Primeiro-Ministro, à vontade em ter um governo do Banco Central que representará com qualidade e rigor essa instituição tão importante para São Tomé e Príncipe.”

Na mesma cerimónia, tomaram posse dois administradores executivos: Lara Beirão e Ayagi Dias. Quanto aos administradores não executivos, a nomeação ficará dependente da aprovação dos nomes pelo Parlamento.

José Bouças