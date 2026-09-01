Cimeira da Organização de Cooperação de Xangai 2026: fortalecer os laços para maior estabilidade e solidariedade

(Nota do editor: este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

Bishkek, capital do Quirguistão, sediará a Cúpula de 2026 da Organização de Cooperação de Xangai (OCS) nos dias 31 de agosto e 1 de setembro. Este ano marca o 25.o aniversário da criação do SCO e tem lugar num contexto marcado por tensões internacionais e regionais. O objectivo desta cimeira é consolidar o estatuto da OCS como um pilar de estabilidade numa ordem mundial em mudança. Os países-membros da organização devem trabalhar para a consolidação dos laços regionais, o reforço da cooperação económica e tecnológica. O espírito de Xangai, que se resume na confiança mútua, na igualdade, no interesse comum, na consulta e no respeito das civilizações, deve ser revigorado nesta ocasião para melhor encorajar a multipolaridade na governança mundial.

Como levar realmente a ambição de um mundo multipolar? É trabalhando para uma convergência de pontos de vista entre os países membros da OCS. A fim de contrariar os sentimentos hegemónicos e proteccionistas que comprometem os princípios que regem as relações internacionais, É da responsabilidade dos países membros de instâncias como a OCS transcender os seus diferendos bilaterais e regionais para desempenharem o papel de contrapeso face ao desrespeito do direito internacional. Nos seus 25 anos de existência, a OCS conseguiu reunir vários países em torno dos seus ideais de combate ao extremismo violento e ao terrorismo. Este quarto de século da OSC abre um novo capítulo com novos desafios que envolvem, entre outros, a economia e a tecnologia.

O espancamento dos direitos aduaneiros praticados nos últimos anos perturbou um pouco as trocas comerciais à escala mundial. Outros conflitos, como o dos EUA contra o Irão, também abalaram os fluxos comerciais em todo o mundo. Perante estas situações, a OCS não tem outra opção senão reforçar os seus laços, encontrar o justo compromisso para agir melhor. É numa solidariedade acima das divergências que os países da OCS saberão propor uma alternativa que preserve o interesse comum. E Bishkek oferece uma oportunidade ideal para que os líderes da SCO assumam os compromissos adequados.

A cooperação tecnológica é mais do que um imperativo entre os países membros da OCS. A inteligência artificial está configurando uma realidade do mundo. Ela inaugura uma nova era que modifica as sociedades. É necessária uma cooperação bem-sucedida para que todos os países do mundo possam aproveitar os benefícios desta tecnologia. Os países membros da OCS devem criar pontes para que todos os países, especialmente do Sul Global, possam aproveitar as oportunidades oferecidas pela IA. Defender a equidade e a igualdade significa também combater o fosso digital nos países em desenvolvimento.

Defender o multilateralismo é promover um desenvolvimento de qualidade, uma cooperação mutuamente benéfica em todas as frentes e abrir horizontes de esperança para o advento da comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. A OCS constitui um bloco capaz de trazer equilíbrio na governança mundial, especialmente porque representa quase metade da população mundial e 23,5% do PIB do planeta. A esse título, o OCS deve pesar todo o seu peso nas decisões que dizem respeito ao destino de toda a humanidade.

Os esforços de países como a China que apelam a uma ordem internacional multipolar devem ser apoiados por outros membros da organização. Ao propor, em setembro de 2025, a Iniciativa para a Governação Global, a China apoia, por exemplo, a abordagem do SCO que defende uma cooperação mutuamente benéfica em matéria de segurança, desenvolvimento económico e intercâmbios entre os povos.

Como plataforma para a promoção da paz, da diversidade cultural e de uma governação inclusiva, o OCS deseja uma cooperação baseada no respeito mútuo e na inclusão. Criada em 15 de Junho de 2001, a OCS é composta por dez Estados-Membros: Bielorrússia, Índia, Irão, Cazaquistão, China, Quirguizistão, Paquistão, Rússia, Tajiquistão e Uzbequistão, e 17 países observadores ou parceiros, entre os quais o Afeganistão, a Mongólia, o Egipto, Nepal, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Turquia.

FONTE CGTN – (Foto: Xinhua)