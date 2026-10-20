Barco com gasolina e petróleo doméstico chega esta quarta – feira

«Venho vos informar que o barco já está a caminho e deve chegar amanhã(quarta-feira) por volta das 10 horas. Vai chegar com o petróleo, a gasolina e o jet fuel», anúncio do Ministro de Estado, da economia e finanças, Gareth Guadalupe.

A rotura do stock da gasolina tem mais de 15 dias. Os taxistas, pescadores e motoqueiros são os mais prejudicados, pois deixaram de trabalhar para conquistar o pão nosso de cada dia.

«Lamentamos e temos noção dos constrangimentos que isso terá causado à população. Mas governar é assim mesmo, é tomar as decisões e assumir as responsabilidades das mesmas» acrescentou Gareth Guadalupe.

Segundo o ministro, a quantidade de combustíveis que deverá chegar esta quarta- feira vai garantir o stock até o próximo ano.

O governo do ADI liderado por Américo Ramos, enfrenta forte pressão social, o descontentamento popular aumentou por causa da rotura dos combustíveis. Mas, Gareth Guadalupe assegurou que o executivo já tem uma estratégia para evitar as sucessivas roturas de combustíveis.

De acordo com o ministro das finanças, a estratégia para o país aguentar a crise internacional dos combustíveis passa pela redução da importação do gasóleo, que é a principal fonte de produção de energia eléctrica no país.

«Desta importação que fizemos agora com custos elevadíssimos, mais de 50% desse custo só diz respeito ao gasóleo, porque ainda temos hoje, grande parte da nossa matriz energética dependente do gasóleo», afirmou.

O Ministro das Finanças acredita que até o final de 2026, São Tomé e Príncipe começará a produzir energia solar capaz de reduzir a importação do gasóleo.

«Esperamos que até o final do ano tenhamos 10 a 11 megawatts de energia solar na rede. É uma forma de trabalhar para mitigar a crise», frisou.

O petróleo para cozinha é outro combustível que sempre escasseia no mercado nacional, a estratégia do Governo já está a ser implementada. «Outra forma de mitigar a crise é fazermos uma transição em termos da utilização do petróleo para uso doméstico. Estamos a trabalhar para ter uma fábrica que irá produzir gás em São Tomé e Príncipe», pontuou Gareth Guadalupe.

Nos últimos anos, a rotura cíclica dos combustíveis levou a população de São Tomé e Príncipe a estar atenta às movimentações dos barcos no mar que banha a cidade de Neves, no norte da ilha de São Tomé. Os navios petroleiros que se despontam no horizonte renovam a esperança do povo, de que já há luz no fundo do túnel.

Abel Veiga