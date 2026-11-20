O MLSTP considera que a solução governativa que conduziu à formação do XX Governo Constitucional não reflete a vontade expressa pelos eleitores nas urnas. O partido sustenta que os resultados eleitorais lhe conferem legitimidade para governar e mantém essa posição.

“Foi por essa razão que o MLSTP recorreu ao Tribunal Constitucional, solicitando a apreciação da conformidade constitucional de atos que, no nosso entendimento, desvirtuaram a vontade dos eleitores. Aguardamos, com serenidade e respeito pela independência dos tribunais, que a vontade popular expressa nas urnas seja respeitada”, afirmou o presidente do partido, Américo Barros.

Numa declaração política lida na bancada parlamentar do MLSTP, após a alteração da agenda da sessão plenária desta sexta-feira, o partido anunciou que recorrerá a todos os mecanismos constitucionais e legais para defender o que considera ser a “verdade democrática”.

“Independentemente do desfecho do processo submetido ao Tribunal Constitucional, não abandonaremos as causas que defendemos. Aos que depositaram a sua confiança em nós, asseguramos que podem continuar a contar connosco. E aos que hoje sentem as suas expectativas frustradas, dizemos que nem tudo está perdido”, reforçou Américo Barros.

A primeira sessão plenária da XIII Legislatura ficou, entretanto, marcada pela eleição do deputado Arlindo Barbosa, da bancada parlamentar do MLSTP, para o cargo de vice-presidente da Assembleia Nacional. Os deputados procederam igualmente à constituição da Comissão Permanente e à definição da composição das comissões especializadas permanentes do parlamento são-tomense.

José Bouças