Acórdão do Tribunal Constitucional decide pela recontagem total dos votos

O acórdão número 6/2021 do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe, tornado público em primeira mão nas redes sociais, dá razão ao recursos interposto pelo candidato Delfim Neves. No recurso a candidatura de Delfim Neves, pediu a recontagem total dos votos das eleições presidenciais de 18 de julho.

O Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe é composto por 5 membros. No entanto a decisão de recontagem total dos votos das eleições, é sustentada num acórdão assinado por apenas 2 juízes conselheiros, nomeadamente Pascoal Daio(Presidente do colectivo), e Hilário Garrido. Outros 2 juízes votaram contra, concretamente a juíza conselheira Maria Alice Carvalho, e o Juiz Conselheiro Amaro Couto.

O quinto juízes conselheiro, é dado pelo acórdão como tendo estado incontactável.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor, a primeira e a última páginas do acórdão do Tribunal Constitucional divulgado em pleno domingo dia 25 de julho :

