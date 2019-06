Zaire resgatou 2 duas embarcações nas águas nacionais

No seguimento de falta de informações sobre a embarcação de pesca Tropical, com 13 tripulantes a bordo, que deveria ter regressado ao porto de São Tomé no passado dia 15, e por solicitação da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe (GC STP), o Navio Patrulha da Marinha Portuguesa, NRP Zaire, foi empenhado, no dia 17 de junho de 2019, numa missão de busca e salvamento.

A embarcação Santa Marta, já tinha sido enviada em seu auxílio, contudo também foram perdidas comunicações com a mesma, desconhecendo-se a sua situação.

O NRP Zaire largou da Baia de Ana Chaves pelas 18 horas e 30 minutos, dirigindo-se para a última posição conhecida das embarcações. Esta posição foi obtida através do sistema de monitorização das embarcações de pesca, VMS, com o intuito de localizar e estabelecer comunicações com as mesmas.

Cerca das 06.00H do dia 18 junho de 2019, foi detetada a embarcação de pesca Santa Marta que se encontrava a, sensivelmente, oitenta e três milhas do porto de São Tomé, nas proximidades da embarcação Tropical.

Uma equipa técnica do NRP Zaire com valências nas áreas da mecânica e eletrotecnia, foi enviada a bordo da embarcação Tropical, para proceder a avaliação da situação. Foi identificado pela equipa técnica que o navio apresentava diversas avarias ao nível dos motores cuja recuperação era impossível sem recurso a meios apenas existentes em terra.

A embarcação Tropical foi rebocada pela embarcação Santa Marta, tendo o navio patrulha Zaire acompanhado o processo de reboque durante todo o seu trânsito até à Baía de Ana Chaves, de modo a garantir a segurança e poder prestar apoio, caso necessário.

O NRP Zaire, atualmente já a operar com uma guarnição mista constituída por militares portugueses e são-tomenses, prossegue a sua missão de Capacitação da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, ilustrando a importância da cooperação bilateral entre estes dois países lusófonos, contribuindo indubitavelmente através de um esforço conjunto para a segurança marítima na região.

Fonte – Adido de Defesa da Embaixada de Portugal em STP