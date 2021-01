Piratas atacam navio e matam um tripulante perto de São Tomé

O ataque de pirataria marítima que provocou a morte de um tripulante do navio, aconteceu na manhã do último sábado, numa distância de 95 milhas de São Tomé Príncipe, ou seja, nas águas territoriais do país.

Segundo a empresa britânica que se dedica a segurança marítima, a Dryad Global, o navio “MV Mozart”, um porta contentores de nacionalidade Turca, foi o alvo do ataque pirata.

O relatório de segurança marítima internacional, explica que na manhã do dia 23 de Janeiro, Sábado, o navio MV Mozart foi assaltado por piratas, quando se encontrava 95 milhas ao noroeste de São Tomé e Príncipe.

Após entrarem no navio, um marinheiro de nacionalidade azeri,(cidadão do Azerbaijão) foi morto no ataque. «Outros 15 marinheiros foram sequestrados», refere a comunicação da agência de segurança marítima, a Dryad Global.

Trata-se segundo a agência internacional do quinto ataque de pirataria marítima registado nesta região do golfo da Guiné, e apenas no mês de Janeiro.

«Este último é excepcional tanto por sua gravidade quanto por sua distância da costa….», destaca a Dryad Global.

Piratas utilizam meios de assalto e armamentos cada vez mais sofisticados, e aumentam as suas operações nas águas territoriais ou nas águas contíguas de São Tomé e Príncipe.

O navio Mozart foi assaltado pelos piratas, no alto mar, próximo de São Tomé e Príncipe, quando fazia o trajecto entre a cidade de Lagos na Nigéria em direcção a cidade de Cape Town na África do Sul.

Abel Veiga