Candidaturas para 6ª edição do prémio UCCLA de revelação literária – Prolongamento do prazo

Na sequência da parceria de sucesso que nos tem envolvido para a divulgação do Prémio UCCLA de Revelação Literária, NOVOS TALENTOS, NOVAS OBRAS EM LÍNGUA PORTUGUESA, venho solicitar-lhe um reforço na divulgação do Prolongamento do prazo de candidatura da 6ª edição, cujo prazo termina no dia 28 de fevereiro de 2021

As candidaturas devem ser enviadas para: premioliterario@uccla.pt

O Júri inclui na sua composição escritores de todos os países de Língua portuguesa: Domício Proença, Brasil; Germano Almeida, Cabo Verde; Inocência Mata, São Tomé e Príncipe; Hélder Simbad, Angola; José Pires Laranjeira, Portugal; Luís Carlos Patraquim, Moçambique; Luís Costa, Timor; Tony Tcheka, Guiné Bissau; Profª. Doutora Inês Cordeiro diretora da Biblioteca Nacional de Portugal; pela UCCLA – Rui Lourido; pelo Movimento 800 Anos da Língua Portuguesa – João Pinto Sousa.

O nosso prémio consiste:

· o vencedor será convidado de honra do Festival Literário de Lisboa

· terá o apoio institucional da Comissão Temática para a Promoção e Difusão da Língua Portuguesa da CPLP

· na edição do Livro vencedor, pela Guerra e Paz Editores, sua próxima Feira do Livro de Lisboa (Junho 2021), e nas livrarias de várias cidades portuguesas;

· no convite com tudo pago (viagem aérea, alimentação e alojamento) para apresentar uma comunicação ao próximo Encontro de Escritores de Língua Portuguesa que a UCCLA organiza anualmente fora de Portugal.

O Prémio Literário UCCLA tem igualmente uma parceria com o Movimento – 800 anos da Língua Portuguesa.

Para ter acesso a todos os detalhes sobre o Premio UCCLA de revelação literária e conhecer os meios para se candidatar, clique sobre o documento anexo – Carta Prolongamento concurso literario uccla_ fn