Desmantelada a primeira rede de falsificação de testes da Covid-19

Após a detenção no último sábado de 3 passageiros que pretendiam viajar para Portugal, com testes à covid-19 falsificados, a investigação da Justiça santomense, identificou mais dois cidadãos envolvidos na rede de falsificação de testes da Covid-19. Trata-se de dois técnicos de análises clínicas do hospital Ayres de Menezes.

Os 5 cidadãos foram constituídos arguidos, e acusados de crime de falsificação de documentos. Por decisão do Tribunal de Instrução, todos aguardam pelo julgamento em liberdade, no entanto sob termo de identidade e de residência, o (TIR).

O Téla Nón sabe que a polícia aeroportuária de São Tomé e Príncipe, e outros serviços de fiscalização, estão a reforçar as medidas com vista a evitar que passageiros oriundos sobretudo da Europa, entrem em São Tomé, com testes falsos.

Informações que chegaram a redacção do Téla Nón, dão conta que no período das festas de natal e de passagem do ano, alguns passageiros oriundos de países europeus, actualmente focos da nova vaga da Covid-19, conseguiram entrar no país com testes alegadamente falsos.

Abel Veiga