Recrutamento de 6 postos para Célula de Gestão de Subvenções Internacionais do Min. Saúde

No quadro do donativo do Fundo Global para financiar o projecto de luta contra a Sida, Tuberculose e Paludismo, o Ministério da Saúde com responsabilidade na administração do donativo financeiro, criou a célula de gestão das subvenções internacionais, e vem por este meio informar a todos os interessados, que se encontra aberto o concurso público para recrutamento de 6 postos para integrarem a equipa da Célula de Gestão das Subvenções Internacionais.

Para ter todos detalhes clique sobre o aviso de concurso público, e os respectivos TDR(Termo de Referência) para cada um dos postos a serem preenchidos.

1 – aviso curso publico1

2 – TDR Assistente Administrativo CGS _Revu 28Sep2020_19 Oct 2020

3 – TDR Especialista de Aquisições CGS _Revu 28Sep2020_19 Oct 2020

4 – TDR Especialista em Seguimento e Avaliação CGS _Revu 28Sep2020_VIH_TB_19 Oct 2020

5 – TDR Especialista Farmaceutico CGS _Revu 28Sep2020_19 Oct 2020 (1)

6 – TDR Motorista da CGS _Revu 28Sep2020_19 Oct 2020

7 – TDR RAF da CGS _Revu 28Sep2020_19 Oct 2020 (1)