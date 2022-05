UDD pede esclarecimento de todos os casos de corrupção

Num comunicado a UDD diz que em várias declarações públicas o Presidente da República Carlos Vila Nova afirmou que o país padece de corrupção institucionalizada.

«Essas declarações fazem crer que sua Excelência terá posse de informações relevantes a esse respeito, pelo que solicita ao mesmo que faça chegar aos órgãos de poder judicial todos os factos indiciantes da existência desses actos», lê-se no comunicado do partido UDD.

As alegadas “Dívidas Ocultas de São Tomé e Príncipe” recentemente denunciadas pelo activista angolano Rafael Marques, também mereceu análise do Conselho Executivo do partido UDD.

O leitor tem acesso ao conteúdo integral do comunicado do partido UDD. –

Logotipo da UDD

Abel Veiga